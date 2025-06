La historia real de ‘El diablo viste a la moda’: ‘Cada minuto en Vogue se sentía como una emergencia’

“Un millón de chicas matarían por este puesto”. Aunque el drama que sucede en la revista Runway, de la película El diablo viste a la moda protagonizada por Meryl Streep, fue pura ficción, la historia sí tomó algunos elementos de la realidad.

A estas alturas, para nadie es un secreto que la cinta, en la que la actriz Anne Hathaway es coprotagonista, está inspirada en un libro titulado El diablo viste de Prada, el cual fue escrito por Lauren Weisberger.

Autora, que mucho tiempo antes de convertirse en la escritora de uno de los libros más vendidos, trabajó para el icono de la moda Anna Wintour, quien acaba de renunciar como editora en jefe de Vogue, tras 37 años al frente.

Las protagonistas de 'El diablo viste a la moda'', Anne Hathaway y Meryl Streep, en la proyección de la película en 2006. (Foto: EFE)

Y sí, tal como lo estás imaginando, Lauren Weisberger utilizó parte de sus vivencias como asistente de Anna Wintour, para escribir un libro de ficción en donde se retrata lo que sucede dentro de las revistas de moda y cómo es trabajar con los diseñadores más reconocidos.

¿Cuál es la historia real detrás de ‘El diablo viste a la moda’?

En 1999, Lauren Weisberger, quien recién se había graduado de la Universidad de Cornell y tenía 22 años, fue contratada para ser la nueva asistente de Anna Wintour, entonces editora en jefe de Vogue.

Su puesto en la icónica revista de modas, fue el primer trabajo ‘serio’ que Lauren había conseguido; sin embargo, este resultó ser tan demandante que “cada minuto en esa oficina se sentía como una emergencia”, dijo la autora en una entrevista con el diario The Guardian.

“No me interesaba la moda, así que Vogue era una cultura completamente extraña para mí”, comentó Lauren, quien agregó: “el puesto era exigente, acelerado, estresante y me daba vueltas la cabeza las 24 horas”.

Anna Wintour dejó su puesto como editora jefe de Vogue después de 37 años. (Foto: EFE/ @theannawintour)

Tal como muestran algunas escenas de la cinta de la actriz Emily Blunt, Lauren Weisberger debía estar pendiente de su celular a cada momento y tenía una enorme cantidad de tareas que cumplir al día.

“Me despertaba cada mañana con mensajes de voz que me habían dejado la noche anterior (...) Anna no tenía computadora. Como sus asistentes, éramos sus computadoras”, aseguró para The Guardian.

Además, indica que todas las personas que trabajaron en esa época en Vogue estaban “totalmente obsesionados con ese mundo de una manera que me resultaba tóxica” y agrega que todos lucían muy arreglados y delgados en la oficina.

'El diablo viste a la moda' está inspirada en el libro de Lauren. (Foto: IMDB) (Ricardo Díaz)

“Un día, poco después de empezar, (Anna) me miró y me dijo: ‘Lauren, tu pelo, ni siquiera puedo (...) Me envió a una peluquería de Nueva York para que me tiñeran y cortaran el pelo”, comentó Lauren.

A pesar de las exigencias, el padre de la autora la impulsaba a seguir adelante: “decía: ‘Esta es una oportunidad increíble, una perspectiva que nadie de tu edad tiene’. Ojalá hubiera tenido la fortaleza emocional para tener más perspectiva, porque podría haber aprendido mucho más”.

Lauren Weisberger finalmente dejó Vogue meses después cuando el editor Richard David Story salió de la revista para trabajar en Departures, ya que se convirtió en su asistente y por las noches comenzó a tomar clases de escritura creativa.

A pesar de las similitudes con la historia, Lauren ha negado que el libro esté basado en Anna Wintour. (Foto: Facebook / Lauren Weisberger)

La autora asegura que nunca fue su principal objetivo escribir El diablo viste de Prada: “todos los demás (en la clase) eran adultos que escribían relatos en primera persona sobre temas muy serios (...) Yo no tenía nada parecido que compartir, pero lo que sí tenía era una experiencia loca que no había tenido tiempo de procesar”.

Así nació la idea de narrar parte de lo que vivió en Vogue, aunque cargado de elementos de ficción: “el libro que escribí no fue una crítica, sino una divagación divertida sobre mi experiencia. Se me ocurrió el título en clase, improvisadamente”, aseguró para The Guardian.

A pesar de que Lauren tomó su experiencia para escribir una novela, dejó en claro que en el libro “nada estaba basado en Anna”, en encuentros con los medios en 2003, tras la publicación de El diablo viste de Prada.

¿Qué opinó Anna Wintour de ‘El diablo viste a la moda’?

Aunque en la ficción no se nombra directamente a Vogue o a Anna Wintour, y Lauren aclaró la situación, todos se preguntaron inmediatamente cuál sería la reacción del icono de la moda.

Cuando ella se enteró del libro de su ex asistente, únicamente le comentó a la editora en jefe Laurie Jones: “No recuerdo quién es esa chica”, de acuerdo con un fragmento retomado de Anna: The Biography.

A pesar de ello, sí se dio el tiempo de leerlo: “se quedó un poco perpleja. No se ofendió. No le molestó en absoluto”, dijo Jones, según con declaraciones retomadas por Entertainment Weekly.

Anna Wintour en la gala benéfica del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo) (Charles Sykes/Charles Sykes/Invision/AP)

Además, tras el estreno de la película Anna Wintour comentó en entrevista con este portal: “todo lo que haga que la moda sea entretenida, glamurosa e interesante es maravilloso para nuestra industria. Así que la apoyé al 100 por ciento”.

Más allá de la moda, Lauren Weisberger aseguró para The Guardian que hay quienes se identifican con su libro, debido a que muchas personas han tenido un jefe aterrador; sin embargo, agrega: “Anna, es extraordinaria, la mejor en lo que hace. Y entonces no lo valoré del todo”.