La historia real detrás de ‘Fred y Rose West’, de Netflix: ¿Qué pasó en la ‘casa de los horrores’?

¿Sin nada qué ver este fin de semana? En caso de que ya hayas visto Los crímenes de Are o El Caso Asunta, series de Netflix basadas en hechos reales, entonces puedes ver el documental Fred y Rose West: Una historia británica de terror.

Una relato que deja en claro que la realidad siempre supera a la ficción, debido a que esta sigue el caso de la pareja Frederick y Rosemary West, los homicidas seriales británicos, quienes en conjunto asesinaron al menos a 9 mujeres.

El caso generó conmoción en la década de los 90, ya que incluso entre las víctimas se encontraban dos de las hijas de Frederick, por lo que se trata de una historia tan impactante como la de los hermanos Menendez.

¿Cómo se conocieron Frederick y Rosemary West?

La vida delictiva de Fred West comenzó mucho tiempo antes de que conociera a Rose, debido a él robaba a mano armada durante su adolescencia y entrado en sus 20, recibió una denuncia de abuso sexual a un menor que lo hizo pisar la cárcel por primera vez, de acuerdo con National Geographic.

Fred salió de prisión en 1962 y se casó con Catherine “Rena” Costello, juntos criaron a dos hijas: Charmaine y Anne Marie, una de las cuales fue producto de una relación previa de Rena.

A pesar de ello, poco después Fred, quien ya tenía 29 años, conoció a una joven de 15 años llamada Rose Letts. Ella tenía un trabajo en una panadería; sin embargo, lo dejó para ser niñera de tiempo completo de Charmaine y Anne Marie.

Fred fue encontrado sin vida en su celda; Rose está pagando una cadena perpetua. (Foto: Netflix)

Para ese momento, los amigos cercanos de ‘Rena’ ya notaban comportamientos violentos de Fred, tal como lo John McLachlan al diario The Herald: “Ella solía aparecer con los ojos morados o moretones en el cuerpo (...) era evidente que él era violento y sádico”.

Cuando Rose cumplió 16 años se embarazó de su primer bebé con Fred, a quien llamaron Heather y de acuerdo con National Geographic, antes de mudarse juntos y casarse en 1972, ambos asesinaron a Rena, quien fue reportada como desaparecida.

Además, Anne Marie recuerda que un día ella volvió de la escuela y Rose le informó que Charmaine se había ido con su madre, de acuerdo con el portal de noticias ABC News.

¿Cuáles fueron los crímenes de Fred y Rose West?

Luego de la boda en 1972, los West decidieron mudarse al número 25 de Cromwell Street, un sitio apodado como ‘la casa de los horrores’ por todo lo que sucedió años más tarde en ese lugar, y siguieron teniendo hijos.

Durante las décadas de los 70 y 80 la pareja se dedicó a raptar a jóvenes, con el objetivo de torturarlas, violarlas y finalmente asesinarlas, la primera de ellas fue Lynda Gough.

En el patio de la casa de Fred y Rose se encontraron los restos de nueve personas. (Foto: Netflix)

A pesar de ello, los West continuaron con sus crímenes libremente, debido a que muchas de las jóvenes no tenían familiares, por lo que no se presentaban denuncias de desaparición y sus muertes no eran investigadas, explica National Geographic.

¿Cómo descubrieron a Fred y Rose West?

En 1992 una de las hijas que tuvieron los West, presentó una denuncia anónima de abuso sexual, un caso en el que Anne Marie, quien ya había salido de su casa, declaró y habló sobre la desaparición de otra de sus hermanas: Heather.

Los hermanos de Anne también hablaron al respecto con los trabajadores sociales, ya que todos llegaron a especular sobre las posibilidades de que su padre hubiese asesinado a la menor.

“Un día, uno de nosotros dijo de repente: ‘¿Y si papá mató a Heather y la enterró en el jardín?’. Lo decía en broma, pero cuanto más lo pensábamos, más nos preguntábamos si era cierto”, recordó Mae West, una de las hijas de Fred, de acuerdo con ABC News.

Fred y Rose se casaron en 1972. (Foto: MUBI)

Ante las declaraciones de los menores, en 1994 las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento en el jardín trasero del número 25 de Cromwell Street; en donde se encontraron los restos de nueve personas, entre las cuales estaba Heather.

Ann McFall, una joven desaparecida, y Catherine ‘Rena’ Costello también fueron encontradas sin vida, aunque no en el jardín de la casa de Cromwell Street.

¿Qué pasó con Fred y Rose West tras el juicio?

Aunque la pareja fue detenida, en 1995 encontraron a Fred muerto en su celda; él dejó una nota en la que admitió haber cometido 11 asesinatos, y el juicio continuó para Rose.

A ella se le dictó una pena de por vida sin posibilidad de obtener la libertad condicional, misma que continúa cumpliendo y la llamada ‘casa de los horrores’ fue demolida.

Fred y Rose fueron descubiertos luego de la denuncia que hizo una de sus hijas en su contra. (Foto: Netflix)

El documental de Fred y Rose West: Una historia británica de terror se encuentra disponible en la plataforma en streaming Netflix y cuenta con tres episodios, titulados: ‘Fred’, ‘Rose’ y ‘El Juicio’, en donde se exploran a fondo los detalles del caso.