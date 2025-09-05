La historia de Monitos Sushi y Teriyaki, restaurante de luchador de UFC en Ensenada que cerró por extorsión

Un peleador de UFC mexicano denunció públicamente extorsión a su restaurante de sushi, el cual cerró. (Foto: Freepik/IA Gemini)

Jesús Aguilar, peleador de la UFC, era dueño de Monitos Sushi y Teriyaki, un restaurante en Ensenada, Baja California, que surgió hace 6 años como un “sueño” cumplido del gladiador.

El crimen organizado y los restaurantes están vinculados de diferentes formas, una de ellas es cuando son visitados por ellos, el ejemplo es cuando ‘El Chapo’ llegó a Las Palmas y pagó las cuentas de los demás, pero en otros casos los dueños son amenazados y deben cerrar, justo eso pasó con negocio de Aguilar.

El luchador de la UFC informó, brevemente, que cerró su restaurante por el crimen organizado luego de que le cobraron derecho de piso en más de una ocasión, lo que sumado a los problemas financieros del local, lo llevaron a dar por terminado su emprendimiento.

“Tuve que cerrarlo por narcotráfico, me pidieron uso del suelo, no podía comprar mariscos a gusto, ya estaba muy peligroso y luego no ganaba nada, todo me lo gastaba”, contó para AGP Deportes, que publicó la entrevista en su canal de YouTube.

¿Cuál es la historia de Monitos Sushi & Teriyaki, restaurante de peleador de UFC que cerró por cobro de derecho de piso?

Jesús Aguilar, peleador de la UFC, comenzó su restaurante en 2019 porque era una de sus metas, además de dedicarse a ser un profesional en la disciplina de las artes marciales mixtas.

De acuerdo con el luchador, fundó el negocio de comida especializado en gastronomía japonesa para buscar “un ingreso extra” y tener un “mejor trabajo”, pero al poco tiempo se saturó y ya no tenía tiempos libres, pues seguía con su entrenamiento.

“Me absorbía demasiado y estaba ganando muy poquito (...) Usé el dinero que gané de una pelea en Estados Unidos y mi esposa me apoyó, así abrimos el primer local en 2019″.

Al principio, el negocio no despuntó, pero Jesús Aguilar estaba “tranquilo” porque al menos su familia comía de los ingredientes y platillos del restaurante de sushi, una de las comidas favoritas del luchador profesional.

“Fue muy duro, de ahí comíamos, abrimos el restaurante porque nos encanta el sushi, por eso decidimos abrirlo (...) yo dejé las peleas unos meses por mi negocio, pero ya no más, ya me quité eso de encima”.

La comida no era lo único atractivo del local, pues en diferentes días de la semana se presentaron cantantes y grupos para tocar para los comensales.

De acuerdo con el ‘gladiador’, no solo el crimen organizado influyó en el cierre del restaurante, también los gastos acumulados en el local.

“Mi negocio se fue a la quiebra, me gasté mucha feria, todo lo que ganaba me lo volvía a gastar (...) Se me terminó la economía, ya estábamos en un lugar muy bonito, pero se vale fallar, entonces mejor hasta ahí”.

Finalmente, su experiencia a cargo de un negocio de comida le enseñó muchas cosas y no se arrepiente de aperturar su propio local.

“Se vale fracasar como emprendedor, aprender de tus errores, se debe intentar para lograrlo, tuve empleados, generé dinero para el municipio, pagué mis impuestos, lo hice todo muy legal, pagué el seguro de mis empleados, que es carísimo, pero ya ni modo, así se aprende y está bien”.

¿Quién es Jesús Aguilar, peleador mexicano de la UFC?

Jesús Santos Aguilar es un peleador mexicano que combate en la UFC originario de Ensenada, Baja California, que nació el 13 de marzo de 1996 y compite desde su debut el 4 de febrero de 2023, en la categoría de peso mosca.

A lo largo de su carrera profesional, Aguilar ha acumulado un récord de 11 victorias y 3 derrotas, con un saldo de 3 victorias y 2 derrotas en la UFC. Esto lo coloca como uno de los talentos emergentes en el ámbito de las artes marciales mixtas en México.

Su carrera dentro de los combates comenzó antes de unirse a la UFC, donde ya había demostrado su habilidad en otros circuitos de MMA.