Canelo saca los sabritones: ¿Cuál es la comida favorita de Saúl Álvarez?

¡Un nocaut de antojitos! El boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha estado ligado a la tradición culinaria desde que era niño, cuando vendía paletas de hielo en los camiones de Guadalajara, Jalisco y en varias ocasiones ha platicado sobre las botanas y comida que más le gustan.

Saúl Álvarez, apodado el ‘Canelo’, es un deportista originario de Jalisco que ha sido reconocido a nivel mundial por sus hazañas dentro del mundo del boxeo, con rivales internacionales como el británico John Ryder, Floyd Mayweather Jr. o Gennady Golovkin.

Aparte de su incursión en el deporte, el ‘Canelo’ también cuenta con algunos negocios y establecimientos de comida que comparte con ciertos miembros de su familia.

¿Qué le gusta comer al ‘Canelo’ Álvarez?

Tacos al pastor

El hermano del ‘Canelo’, Ricardo Álvarez, tiene un establecimiento llamado El Pastor del Rica que en 2022 anunció que llegarían a Estados Unidos con la inversión del boxeador tapatío.

El sitio se especializa en tacos al pastor, los favoritos del ‘Canelo’, y cuentan con una sucursal en la ciudad de Guadalajara.

Los tacos al pastor provienen de un trompo con carne marinada. (Foto: Shutterstock).

Paletas de hielo

Antes de ser un boxeador reconocido, el ‘Canelo’ ayudaba a su padre Santos Saúl Álvarez Barragán, a vender paletas de hielo.

Una de las paleterías de Santos Álvarez se encuentra en Jalisco en la calle de Morelos en Santa Cruz del Valle, es un establecimiento con un letrero que enuncia “La Michoacana”. En aquel sitio se ofrecen varios sabores de paleta como las de cajeta de membrillo, las que más le gustan a ‘Canelo’.

La familia del Canelo Álvarez se ha dedicado al oficio de las paletas y los helados. (Foto: Instagram / @Canelo / Shutterstock).

Pulparindo

En una entrevista del ‘Canelo’ con el canal de Youtube First We Feast de 2022, el mexicano reveló que uno de sus dulces más consumidos es el pulparindo.

“Me recuerda mucho cuando estaba en la escuela, comía muchísimos. Es uno de mis favoritos”, explicó el tapatío en aquella ocasión. El pulparindo es un dulce que proviene de la mezcla entre pulpa de tamarindo, azúcar, entre otros ingredientes, esta es una versión de la empresa jalisciense De la Rosa.

El pulparindo es un dulce que proviene del tamarindo. (Foto: Twitter @citazworld / Shutterstock).

Frituras

En el video de First We Feast, se le entregó al púgil una bolsa de papas fritas de la marca Doritos que abrió y comenzó a degustar.

“Yo creo que unas tres veces a la semana me preparo unas con chilito, limón y pepino”, explicó el ‘Canelo’ en relación con la bolsa de frituras.

En la entrevista también aseguró que le gustan los Sabritones que son una botana de fritura de trigo con chile y limón.

Las papitas y frituras tienen altos contenidos de sodio. (Shutterstock)

Chocolate

“A mí me gusta mucho el chocolate por si estaban con el pendiente”, reveló en First We Feast el ‘Canelo’ mientras degustaba un dulce hecho con este ingrediente.

“En la noche es cuando me da más ansiedad y ando buscando los chocolates”.

Según el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el chocolate es un alimento que proviene de la mezcla de pasta de cacao y azúcar a la que se le puede añadir leche, miel o frutos secos.

El chocolate es uno de los dulces más populares a nivel mundial. (Foto: DreamerAchieverNoraTarvus / Shutterstock.com).

¿Qué no come el ‘Canelo’?

El año pasado, el mexicano habló públicamente sobre sus alimentación en los que incluía ciertos hábitos alimenticios veganos.

Tras ver un documental sobre la alimentación vegana, el mexicano decidió probar el estilo de vida aunque no lo cumple de manera rígida. En un par de entrevistas ha revelado que come todo tipo de alimentos, aunque busca mantener el veganismo.

“Trato de, toda la semana, llevar la comida alimenticia vegana, pero si de repente como algo (de origen animal) no importa, voy poco a poco, sin exigirme tanto”, explicó a la agencia AP.

Asimismo, el mexicano trata de no consumir carnes rojas tras haber dado positivo a clembuterol en 2018.

De acuerdo con un boletín de la Universidad Nacional Autónoma de México, el clembuterol es una sustancia que se utiliza para aumentar la masa muscular y que se puede encontrar en carnes rojas contaminadas.