¿Cuánto dinero ganará ‘Canelo’ Álvarez por su pelea en Jalisco contra John Ryder?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá al ring este 6 de mayo en su natal Guadalajara, Jalisco para defender sus cetros del peso súper mediano contra el británico John Ryder en el Estadio Akron, casa de las Chivas.

‘Canelo’, uno de los boxeadores mejor pagados de la historia, peleará en la Perla Tapatía para celebrar dos siglos de la fundación del estado. “Tenía mucha ilusión de venir a pelear a mi tierra”, dijo el púgil, quien reside en San Diego durante la mayor parte del año.

El boxeador mexicano, de 32 años, no combate en México desde el 26 de noviembre del 2011 y en su ciudad natal desde junio de 2011.

¿Cuánto dinero recibirá ‘Canelo’ por pelear en México?

Cuando Saúl Álvarez se pare en el cuadrilátero de Guadalajara, ganará cerca de la mitad de lo que se hubiera llevado si la pelea se realizaba en Las Vegas o en Arabia Saudita, aseguró el promotor Eddie Hearn a la agencia AP.

“A veces no se trata del dinero”, admitió Álvarez en conferencia de prensa en San Diego. “A veces es por el orgullo y este es el momento. No tengo que decir cuánto voy a perder, por que no me importa. Me siento bien de pelear en casa y me siento orgulloso”.

‘Canelo’ Álvarez -quien por su primera pelea profesional cobró 800 pesos-, actualmente no tiene un ingreso fijo como deportista tras rescindir el contrato que tenía con DAZN, pero según Marca Claro, exige al menos una bolsa garantizada de 10 millones de dólares por pelea, sin incluir bonos e ingresos extra por resultado o pay per views.

Muy probablemente, el púgil tapatío aceptó menores ganancias de las que acostumbra -mayores a 10 mdd- para enfrentar al británico John Ryder. Tan solo por sus dos peleas ante Dmitry Bivol y Gennady Golovkin en 2022 se embolsó 85 mdd.

“Es increíble, porque me afectó a mí”, bromeó Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing. “Realmente creo que es grandioso. Saúl tiene mucho dinero, entonces es un factor, aún así es inusual. No he visto muchos boxeadores que se llevarían menos por pelear en casa”.

El Estadio Akron, sede de la pelea, tiene una capacidad de 46 mil personas (12 mil 500 personas en cancha). Los precios de las entradas en Ticketmaster iban desde los 420 pesos hasta los 51 mil 200 pesos (ya con cargos incluidos).