‘Canelo’ Álvarez, de ganar 800 pesos al contrato más lucrativo; ¿Cuánto ha obtenido por pelea?

La carrera de Saúl ‘Canelo’ Álvarez es digna de una película de Hollywood, ya que el menor de los hermanos Álvarez Barragán tuvo que trabajar desde niño para ayudar a su familia y ahora es uno de los boxeadores mejor pagados del mundo.

Cuando ‘Canelo’ Álvarez era niño, se subía a los camiones de transporte público de Guadalajara a vender las paletas de hielo del negocio familiar. Ahora, el boxeador mexicano es dueño de una de esas rutas de camión; ”los choferes me recuerdan aún”, contó en una entrevista.

Al mismo tiempo que estudiaba y vendía paletas, ‘Canelo’ seguía los pasos de sus hermanos como boxeador, bajo las órdenes de Eddy Reynoso, hijo del legendario entrenador José ‘Chepo’ Reynoso.

¿Cuánto dinero ganó ‘Canelo’ por su primera pelea?

Saúl Álvarez debutó como boxeador profesional, a los 15 años, el 29 de octubre del 2005 ante su compatriota Abraham González en la Arena Cholo Larios de Tonalá, Jalisco.

La pelea estaba pactada a solamente cuatro rounds, pero terminó por nocaut técnico de ‘Canelo’ a González a los 18 segundos del último capítulo. Por cada round recibiría 200 pesos mexicanos, pero ganó la mitad porque la otra fue para los boletos de su familia.

“Solamente me pagaron la mitad del dinero correspondiente por mi primera pelea”, reveló en una entrevista para DAZN. “En ese entonces, yo tenía otros trabajos. Estaba solo. No tenía hijos, no debía mantener nada. No necesitaba el dinero. Solamente quería pelear”.

“Cuando debuté gané 800 pesos y no me importó. Me sacrificaba dando el peso desde niño, ganando nada, pero lo que me importa es el boxeo”, contó también en otra entrevista para ESPN.

¿Cuánto ha ganado ‘Canelo’ Álvarez por pelea?

Conforme Saúl Santos Álvarez Barragán aumentó su marca de triunfos, sus cinturones de campeón y su reputación, también incrementó sus bolsas por pelea, lógicamente.

En su primera pelea de campeonato en 2011 ante Matthew Hatton, por el título súper wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ganó apenas 350 mil dólares. Al año siguiente ganó 1.2 mdd por la cuarta defensa de su cinturón ante Shane Mosley.

Para su combate contra Floyd Mayweather en 2013 tuvo una bolsa garantizada de entre 10 y 12 millones de dólares, la mitad de lo que ganó cuatro años después (entre 20 y 24 mdd) por enfrentar a Julio César Chávez Jr.

(2011) Matthew Hatton: 350 mil dólares

(2012) Shane Mosley: 1.2 millones de dólares

(2012) Josesito López: 2 millones de dólares

(2013) Floyd Mayweather: 10-12 millones de dólares

(2015) Miguel Cotto: 5 millones de dólares

(2016) Amir Khan: 25 millones de dólares

(2017) JC Chávez Jr: 20-24 millones de dólares

(2017) Gennady Golovkin: 40 millones de dólares

(2018) Gennady Golovkin: 30 millones de dólares

En 2018, ‘Canelo’ Álvarez firmó con DAZN el contrato deportivo más lucrativo de la historia por 365 millones de dólares a cambio de 11 peleas. Por enfrentar a Callum Smith, Avni Yildirim, Billy Joel Saunders y Caleb Plant se embolsó 90 mdd. Sin embargo, en 2020 rompieron el contrato y el púgil tapatío actualmente se maneja de forma independiente.

‘Canelo’ estuvo en 2022 entre los boxeadores mejor pagados del mundo con ingresos por al menos 85 millones de dólares anuales que acordó con Matchroom Boxing por dos peleas.

Ante Dmitry Bivol se embolsó más o menos 40 mdd y ante Gennady Golovkin otros 45 mdd. Esto, sin contar además las ganancias extra por publicidad y pagos por evento (PPV) vendidos para cada una de las peleas.

‘Canelo’ Álvarez no posee un salario fijo como deportista ya que no tiene contrato con ninguna empresa tras rescindir el que tenía con DAZN, pero según Marca Claro, exige al menos una bolsa garantizada de 10 millones de dólares por subirse al ring.

‘Canelo’ es además uno de los 10 deportistas mejor pagados, según Sportico, junto a otros figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., LeBron James y el recién retirado Roger Federer.

Deportistas mejor pagados del 2022:

LeBron James - 126.9 mdd

Lionel Messi - 122 mdd

Cristiano Ronaldo - 115 mdd

Neymar -103 mdd

Stephen Curry - 86 mdd

Kevin Durant - 85.9 mdd

Roger Federer - 85.7 mdd

‘Canelo’ Álvarez - 85 mdd

James Harden - 76 mdd

Tiger Woods - 73.5 mdd

¿Cuánto dinero ganará ‘Canelo’ por pelear contra Ryder en Guadalajara?

Cuando Saúl Álvarez se pare en el cuadrilátero ante John Ryder en Guadalajara, ganará cerca de la mitad de lo que se hubiera llevado si la pelea se realizara en Las Vegas, indicó el promotor Eddie Hearn a la agencia AP.

“A veces no se trata del dinero”, admitió Álvarez en conferencia de prensa en San Diego. “A veces es por el orgullo y este es el momento. No tengo que decir cuánto voy a perder, por que no me importa. Me siento bien de pelear en casa y me siento orgulloso”.

‘Canelo’ aceptó menores ganancias —posiblemente por encima de los 10 millones de dólares— para enfrentar al británico John Ryder por los cuatro títulos mundiales de peso medio.

“Es increíble, porque me afectó a mí”, bromeó Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing. “Realmente creo que es grandioso. Saúl tiene mucho dinero, entonces es un factor, aún así es inusual. No he visto muchos boxeadores que se llevarían menos por pelear en casa”.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene una fortuna de 180 millones de dólares, según el sitio especializado Celebrity Net Worth.