‘Pasará el ruido y la tormenta’: Aleks Syntek responde tras críticas por regañar a fans durante el Grito

Durante su concierto en la alcaldía Benito Juárez, Aleks Syntek retomó durante el concierto su postura contra el reguetón y defendió otros géneros musicales. [Fotografía. Cuartoscuro]

El cantante Aleks Syntek respondió a las críticas que recibió tras su concierto por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, donde protagonizó diferentes momentos que circularon en redes sociales debido a los regaños que lanzó contra algunos asistentes y a los largos monólogos que realizó entre canciones.

El cantante publicó un mensaje en sus historias de Instagram, en el que pidió a sus seguidores que no se preocuparan y consideró que se trata de una situación pasajera.

“Porfa, no se preocupen. El tiempo me dará la razón. Solo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta, pero la calma llegará de nuevo. Este momento es temporal. LOS AMO: POR MÉXICO, LAS FAMILIAS Y LOS ABUELOS”, escribió.

A pesar de los cuestionamientos, el cantante de “Sexo, Pudor y Lágrimas” no profundizó en los momentos que desataron la polémica durante su presentación ni respondió directamente a las críticas que recibió tras el concierto.

¿Qué dijo Aleks Syntek durante el Grito de Independencia?

Aleks Syntek ofreció un concierto gratuito el pasado 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, como parte de las actividades por el Grito de Independencia. Durante la presentación, realizó diferentes intervenciones entre canciones que provocaron la inconformidad de los asistentes.

Uno de los momentos que más se difundieron ocurrió cuando una persona comenzó a pedirle canciones de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís, lo que incomodó al cantante. “Entre más me digas eso, menos voy a cantar”, respondió desde el escenario.

Incluso, criticó a la persona por confundir las melodías de ambos cantautores y, para demostrarlo, se puso a cantar un breve fragmento de la canción Si no te hubieras ido, de ‘El Buki’.

Más tarde, cuestionó quiénes eran realmente seguidores de su música y aseguró que prefería cantar para las personas que habían acudido como sus fans.

“Les voy a cantar a las que sí sean fans y traigan camisetas de Aleks Syntek, porque la mayoría no trae ni son mis fans”, expresó.

Otro momento ocurrió cuando pidió a los asistentes que lo insultaran para después continuar con el espectáculo: “Miéntenme la madre como a Alex Lora, de una vez todos y ya me dejan tranquilo”, indicó.

De igual forma, Aleks Syntek retomó durante el concierto su postura contra el reguetón y defendió otros géneros musicales: “México es huapango, es bolero, el mariachi; recuerden que no somos reguetón”.

¿Cuáles han sido las otras polémicas de Aleks Syntek?

La controversia por su presentación durante el Grito de Independencia se suma a otros episodios que Aleks Syntek ha protagonizado a lo largo de su carrera.

Uno de ellos ocurrió en 2024, cuando participó en una dinámica de El Podcast + Pedido y arrojó al inodoro una copia de Mañana será bonito, álbum de Karol G, después de señalar que no se identificaba con sus canciones.

Meses después, el cantante aseguró que la dinámica se sacó de contexto y afirmó que la polémica tuvo consecuencias profesionales, pues algunos empresarios cancelaron conciertos que tenía programados en Colombia y Estados Unidos.

Shakira también protagonizó más de un episodio relacionado con Syntek. Primero, el músico criticó las canciones que la colombiana dedicó a su separación de Gerard Piqué, pues consideró que debía tomar en cuenta a sus hijos al hablar públicamente sobre su expareja. Tiempo después, acudió a uno de sus conciertos en México y compartió una fotografía junto a ella.

La polémica se intensificó cuando Syntek contó que, durante ese encuentro, Shakira supuestamente “estaba muy coqueta” con él delante de su esposa y su hija. Según explicó, la cantante halagó en repetidas ocasiones su aspecto y le comentó que lucía joven y “muy guapo”, algo que, afirmó, le resultó incómodo.

Otra de sus polémicas ocurrió en 2018, cuando un adolescente británico de 17 años, conocido en redes sociales como Lemon Brick, acusó públicamente al cantante de Por volverte a ver y Te soñé de enviarle mensajes inapropiados mediante Instagram y difundió capturas de las conversaciones. El joven afirmó que Aleks Syntek lo llamó “lindo” y “sexy”. Posteriormente, el músico negó haber cometido alguna conducta indebida.