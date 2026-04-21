¿Qué ha pasado con Kristina Vladímirovna, la menor rusa bajo custodia en México que reclama el Kremlin?

Kristina Vladímirovna cumplirá 18 años el próximo 15 de mayo, momento a partir del cual su decisión deberá ser respetada.

Kristina Vladímirovna, una adolescente rusa de 17 años cuya repatriación fue reclamada por Rusia, permanecerá bajo resguardo de las autoridades mexicanas luego de que la adolescente expresara su intención de quedarse a vivir en México, informó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

El reclamo por la custodia de la menor escaló a un conflicto diplomático entre México y Rusia, luego de que la cancillería rusa afirmara que la joven estaba retenida de manera “ilegal” en un centro en un centro de protección de niños y adolescentes del Estado de México.

No obstante, el pasado viernes, Vladímirovna manifestó su decisión de no regresar a su natal Rusia durante un interrogatorio realizado por autoridades de ambos países, en el que participaron representantes de la Embajada de Moscú en Ciudad de México.

La joven, que se encuentra bajo la tutela de la Fiscalía del Estado de México y está considerada como posible víctima del delito de trata de personas, formalizó por escrito su deseo de permanecer en el país, según informó esta semana el embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas.

La madre de la adolescente habría solicitado la intervención del Kremlin, lo que derivó en la petición de una reunión con autoridades mexicanas para dar seguimiento al caso. Kristina Vladímirovna cumplirá 18 años el próximo 15 de mayo, fecha a partir de la cual su decisión deberá ser respetada plenamente por las autoridades de ambos países.

Kristina Vladímirovna: un posible caso de trata de personas

El caso se remonta a 2023, cuando Kristina ingresó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de México tras ser considerada en situación de riesgo por violencia en su entorno familiar.

En ese mismo periodo, se abrió una investigación por una presunta agresión sexual cometida por su hermanastro cuando ella tenía 13 años. Este antecedente llevó a las autoridades ministeriales a considerarla posible víctima de trata de personas.

En septiembre de 2024, la menor escapó de las instalaciones del DIF en Toluca y fue localizada una semana después en Tijuana, a más de 2 mil 500 kilómetros de distancia.

Desde entonces, se encuentra bajo custodia de la Fiscalía del Estado de México, que ha señalado que la adolescente fue hallada en buen estado de salud y continúa vinculada a una carpeta de investigación en curso.

Moscú reclama inacción de autoridades mexicanas

La semana pasada, la Cancillería rusa convocó al embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas, en relación a la presunta “retención ilegal” de la menor.

El gobierno ruso sostiene que ha solicitado información sobre el caso en múltiples ocasiones, sin que las autoridades mexicanas respondan oportunamente. Incluso, según medios estatales como Russia Today (RT), representantes rusos habrían sostenido reuniones con la menor en 2025, en las que ella habría manifestado en algún momento su intención de regresar a Rusia.

Sin embargo, la postura más reciente de Vladímirovna de permanecer en México ha sido incorporada al expediente diplomático y ha derivado en nuevas exigencias de Moscú para garantizar el acceso consular y la supervisión de su situación.

La Cancillería rusa advirtió que dará seguimiento al caso en coordinación con organizaciones de derechos humanos.

Además, se le pide al Estado mexicano garantizar “el libre acceso y la comunicación sin obstáculos de los representantes autorizados del Estado ruso con sus ciudadanos, lo cual en este caso no fue asegurado”, criticó la dependencia en un escrito.