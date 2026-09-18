Peso aún no se recupera del ‘golpe’ de la Fed: ¿Cuánto pierde ante el dólar HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados durante este viernes 18 de septiembre.

La expectativa de un nuevo aumento a la tasa de la Fed antes de que termine 2026 deprecia al peso ante el dólar en la sesión de este viernes 18 de septiembre.

Tras una breve pausa en la venta masiva de bonos del Tesoro, los rendimientos a 10 años subieron hasta cerca del 5 por ciento ante la especulación de que los elevados costos de la energía podrían alimentar la inflación, lo que provocaría nuevas subidas a la tasa de la Fed.

“Si bien es poco probable que la última medida de la Reserva Federal sea un hecho aislado, tampoco nos parece el inicio de un ciclo agresivo de subidas de tipos”, consideró Angelo Kourkafas, analista de la firma Edward Jones.

Este es el tipo de cambio HOY 18 de septiembre

Datos de Bloomberg muestran que el tipo de cambio se ubica en las 17.23 unidades, 6 centavos más con respecto al cierre del Banxico del jueves 17 de septiembre.

Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group, anticipó que la sesión de este viernes tendrá un “comportamiento de volatilidad moderada con un rango de negociación proyectado entre los 17.08 y 17.28 pesos por dólar”.

“Si los datos de demanda agregada en México superan las expectativas del mercado y reafirman la solidez de la actividad económica interna, sumados a la liquidación de divisas de exportadores antes del cierre de semana”, el tipo de cambio podría retroceder al rango de entre las 17.08 y 17.12 unidades.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.68 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.68 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.0 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.44 por ciento.

Contrario al peso mexicano, las monedas que más ganan ante el dólar son el rublo ruso con 0.58 por ciento; el ringgit de Malasia con 0.41 por ciento; el dólar taiwanés con 0.29 por ciento, y el yuan chino con 0.10 por ciento.

Con información de Bloomberg