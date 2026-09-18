Sheinbaum responde a carta de Maru Campos: ‘Segob atenderá las peticiones de la gobernadora’

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la carta que le envió Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.

La presidenta Claudia Sheinbaum sí respondió a la carta que le envió Maru Campos, gobernadora de Chihuahua… pero rechazó que ella encabece alguna reunión con la mandataria estatal.

“Nos vamos a ver al aeropuerto y después me dirigiré al evento en Ciudad Juárez”, explicó Sheinbaum durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes.

Con esta primera acción se cumple una de las peticiones de la gobernadora, quien solicitó recibir personalmente a la presidenta Sheinbaum.

Sin embargo, la mandataria aseguró que será Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, quien atienda los temas pendientes con Maru Campos.

“La secretaria de Gobernación hablará con la gobernadora para ver los temas que ella plantea”, agregó.

Sheinbaum reconoce diferencias con el gobierno de Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum no detalló si encabezará la Mesa de Seguridad junto con la gobernadora Maru Campos, como parte de otra de las peticiones realizadas por la mandataria estatal.

“En el caso de Chihuahua hemos tenido diferencias muy importantes por la participación de agentes de la CIA en un operativo, pero eso no quiere decir que no nos veamos”, admitió.

Sheinbaum aseguró que visitará Chihuahua como parte de su gira por el Segundo Informe de Gobierno, por lo que después tiene previsto ir a Baja California.

¿Qué dice la carta que Maru Campos envió a Claudia Sheinbaum?

Maru Campos pidió a la presidenta Sheinbaum, que la reciba durante su visita del sábado a Ciudad Juárez, para hablar sobre seguridad, agua y exportaciones de ganado.

Según una carta difundida por el noticiero de Ciro Gómez Leyva, el documento muestra sello de recibido de la Presidencia de la República.

Como primera solicitud, Campos pidió recibir a Sheinbaum a su llegada, como, afirmó, ha ocurrido en otras entidades, para darle la bienvenida y expresarle “de viva voz” la disposición de su Gobierno a trabajar con la Federación.

La segunda petición es que la presidenta acompañe a la Mesa Estatal de Seguridad en las instalaciones de la Torre Centinela, el principal centro de seguridad de Ciudad Juárez, donde la gobernadora planteaba mostrarle la infraestructura de inteligencia y videovigilancia, sus resultados y los mecanismos de coordinación con las Fuerzas Armadas y las instituciones federales.

Campos solicitó además una reunión para abordar dos asuntos que calificó de máxima prioridad.

El primero es el agua, la situación de las presas y las negociaciones del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos —que regula el reparto y uso del agua de los ríos internacionales Tijuana, Colorado y Bravo—, así como las cuotas que podrían corresponder a los agricultores chihuahuenses en los próximos ciclos.

El segundo es el gusano barrenador y la reapertura de la frontera para exportar ganado, tras cierres consecutivos desde noviembre de 2024.

*Con información de EFE