Cinco destilados para celebrar el mes patrio

En México la gente se toma en serio las fiestas patrias. ¿Sabías que en septiembre el gasto en bebidas suele crecer hasta un 50% en comparación con el resto del año? De hecho, durante el fin de semana cercano al festejo de la Independencia de México, se estima un incremento de hasta el 15% en consumo de bebidas alcohólicas frente a un fin de semana regular.

Esto significa una oportunidad para probar algo distinto. En el marco de los festejos patrios, COOP presenta cinco expresiones de su portafolio: Nami, Teremana, Salmero, Arette y Bruxo. Botellas que ofrecen alternativas para explorar el mes patrio desde distintos ángulos como el ritmo de la tierra, el proceso y la coctelería.

Nami: el primer sake mexicano

Elaborado en Culiacán, Sinaloa, NAMI es el único sake producido en México, resultado del encuentro entre la tradición japonesa del sake con más de 300 años y el clima y los productores del Pacífico mexicano. Sus expresiones Junmai, Junmai Ginjo y Junmai Daiginjo varían en pulimento de arroz y perfil aromático, desde notas de manzana verde y lichi hasta ciruela, durazno y flores blancas. Se sirve frío, en copa de vino a 5°C, y su versatilidad con ceviches, mariscos y platillos a la parrilla lo convierte en una alternativa fresca para las comidas largas de septiembre, donde el clima puede ser impredecible, pero donde siempre se garantiza una sobremesa larga para festejar.

Nami

Teremana: versatilidad en la mesa y la coctelería

Teremana se distingue por compartir protagonismo: puedes disfrutarlo solo, pero existe magia en los cócteles donde es la base de todo el sabor. El Blanco es limpio y fresco, el Reposado redondo y amaderado. Tiene una cualidad de equilibrio que lo vuelve funcional tanto en las palomas y margaritas de una reunión familiar como en tragos de autor. En estas fiestas patrias es perfecto para distintos perfiles que siempre exigen lo mejor.

Teremana (MICHAEL PERSICO)

Salmero: identidad mexicana en un mezcal

Salmero nace en el Altiplano Potosino, donde el agave Salmiana silvestre crece entre los 2,000 y 2,500 metros sobre el nivel del mar y donde el mezcal se produce desde hace más de dos siglos. Ahí, el clima extremo, los suelos minerales y la vegetación resistente definen el carácter de sus destilados. La marca mantiene esa raíz potosina con una visión contemporánea que se expresa en cuatro etiquetas: Domingo, Guadalupe, Panamericano y Original. El recorrido va del espadín oaxaqueño de Domingo a la Salmiana pura de Original.

Salmero

Arette: más de 120 años de tradición tequilera

La marca nació en 1986 por los hermanos Orendáin, pero es producida en la Destilería El Llano, con más de 120 años de historia en el corazón de Tequila. Arette conserva el mismo proceso artesanal: cocción en hornos de mampostería, fermentación espontánea en tinas de concreto al aire libre y añejamiento en barricas que fueron usadas para bourbon. Su nombre honra a Arete, el caballo que llevó a Humberto Mariles a la medallas de oro para México en los Juegos Olímpicos de 1948, una referencia directa a la temporada patria que lo vuelve una elección para brindar este 15 de septiembre.

Arette (Armando Aleman Salazar)

Bruxo: la magia del espíritu oaxaqueño

Bruxo cuenta con un catálogo de mezcales artesanales que documentan distintos agaves y tiempos de espera: desde el Espadín fresco y herbal del Nº 1, hasta los ensambles de ocho años o más de Nº 3, Nº 4. Cada etiqueta responde al ritmo del maestro mezcalero, no al calendario del consumidor, lo que lo convierte en una invitación a pausar el brindis rápido y sustituirlo por una copa que se bebe despacio, acompañada de conversación. También cuentan con Bruxo Receta Inicial, un mezcal perfecto para coctelería con sabor a México.