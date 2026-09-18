¿Miss Universo vetó a 6 candidatas? Señalan a Nawat Itsaragrisil por supuestos acuerdos ilegítimos

Miss Universe también señaló que Nawat Itsaragrisil difundió información financiera falsa y afirmó que tomará las medidas legales correspondientes. (Foto: Captura de pantalla/ Cortesía Mis Universe/ EFE)

Miss Universo anunció que seis candidatas no serán elegibles para participar en la edición 75 del certamen de belleza internacional, que se celebrará el 24 de noviembre en Puerto Rico. La decisión ocurre en medio de una disputa al interior de la organización e involucra al empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

De acuerdo con el comunicado de JKN Universe LLC, una de las propietarias de los derechos de Miss Universe, los acuerdos de franquicia relacionados con las representantes fueron celebrados mediante un marco contractual que la empresa considera ilegítimo.

Sin embargo, la decisión no fue respaldada por una de las partes involucradas en la administración de JKN Universe LLC, dividida en MU West y MU East, ya que esta última sostiene que el anuncio fue realizado de manera unilateral y que existen acuerdos que respaldan la participación de las seis delegadas.

Nawat Itsaragrisil insultó a Fátima Bosch y llamó a seguridad mientras discutian. (Foto: EFE/Narong Sangnak).

¿Qué candidatas asiáticas estarían vetadas de Miss Universo?

La decisión de JKN Universe LLC afecta a seis franquicias nacionales de Miss Universo en el Sudeste Asiático. La organización señaló que los acuerdos, mediante los cuales se obtuvieron los derechos para organizar los certámenes nacionales de esos territorios, no cuentan con un marco legal de licencia válido.

Por esta razón, la empresa determinó que las representantes de esos países “no serán elegibles para participar” en la edición 75 de Miss Universo. Los territorios señalados son:

Tailandia

Indonesia

Vietnam

Laos

Malasia

Singapur

JKN Universe LLC sostiene que los acuerdos de estos seis territorios no fueron celebrados con la entidad que tiene los derechos para licenciar la marca Miss Universo, ya que se realizaron a través de Miss Universe Eastern Pte. Ltd., empresa a través de la cual opera MU East.

¿Por qué Nawat Itsaragrisil está señalado de hacer supuestos contratos ilegítimos?

El empresario tailandés Nawat Itsaragrisil aparece en el conflicto porque, de acuerdo con JKN Universe LLC, los acuerdos de franquicia de los seis países fueron presuntamente celebrados por él y/o por entidades relacionadas con su estructura.

La empresa sostiene que esas entidades no habían celebrado un acuerdo de licencia de franquicia ni otro instrumento legal con JKN Universe LLC que les permitiera otorgar, sublicenciar o transferir derechos sobre la marca Miss Universo. Bajo esa interpretación, los acuerdos de los seis territorios serían nulos y no generarían derechos válidos de franquicia.

El comunicado también señala a Nawat por haber difundido públicamente información financiera que la organización considera falsa, engañosa o no verificada. Según JKN Universe LLC, esas declaraciones podrían afectar la reputación y los intereses comerciales de la marca, por lo que anunció que se reserva acciones legales.

¿Qué pasará con las candidatas supuestamente vetadas de Miss Universo?

MU East —que tiene una participación de 50 por ciento en JKN Universe LLC— rechazó la decisión de declarar inelegibles a las seis representantes y afirmó que las candidatas sí tienen derecho a competir en el 75.º Miss Universo.

MU East explicó que el Acuerdo Hemisférico le otorga derechos exclusivos para operar y desarrollar la marca en 95 territorios del este, así como para gestionar sus franquicias.

Por ello, sostiene que los acuerdos de franquicia relacionados con Nawat Itsaragrisil fueron celebrados dentro de los derechos territoriales que le corresponden.

La división también sostiene que el anuncio de JKN Universe LLC fue una decisión unilateral, ya que no fue revisado ni aprobado por MU East. De acuerdo con su comunicado, ninguna de las dos partes puede presentar una postura como la posición oficial de toda la Organización Miss Universo sin el consentimiento previo y por escrito de ambas.

Con base en esos acuerdos, MU East afirma que las seis delegadas pueden competir en el certamen y que su participación no debe verse afectada por el conflicto interno.

Con información de EFE.