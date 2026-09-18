Detienen a 3 operadores de ‘La Unión Tepito’ en Iztapalapa por venta y distribución de drogas y armas

Tres presuntos operadores de una facción de ‘La Unión Tepito’ fueron detenidos en la alcaldía Iztapalapa, donde autoridades aseguraron armas de fuego y diversas dosis de aparente droga.

De acuerdo con las autoridades, en el operativo fueron detenidos Román Martín Reséndiz Escárcega, de 63 años; Norma Alejandra Pérez González, de 61 años, y Jonathan Obrayan Reséndiz Pérez, de 41 años.

Las tres personas fueron identificadas como presuntos operadores de una misma célula vinculada con una facción de ‘La Unión Tepito’, dedicada, según las investigaciones, a la compra, venta y distribución de droga, además de la comercialización de armas de fuego.

Durante las acciones fueron asegurados dos inmuebles que presuntamente eran utilizados para el almacenamiento y comercialización de armas de fuego y narcóticos.

El operativo fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia para combatir delitos de alto impacto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ CDMX), y con apoyo de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar), realizaron un operativo en la colonia Santa Cruz Meyehualco.

¿Qué aseguraron en Iztapalapa tras detener a 3 operadores de ‘La Unión Tepito’?

Como parte del operativo, las autoridades aseguraron:

Cuatro armas de fuego largas.

Dos armas de fuego cortas.

Diversas dosis de aparente marihuana .

. Diversas dosis de aparente metanfetamina.

La SSC señaló que las acciones forman parte de los trabajos de investigación e inteligencia encaminados a identificar y desarticular a grupos considerados generadores de violencia en la Ciudad de México.

Las personas detenidas y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana afirmó que continuará con acciones coordinadas para combatir a grupos delictivos y fortalecer la seguridad de los habitantes de la capital.