Detienen a ‘El Gregory’ de la Unión Tepito; lo relacionan con homicidios en CDMX

La policía de Ciudad de México detuvo en las últimas horas a Gregory Joel Pichardo Moreno, ‘El Gregory’ y/o ‘El J’, integrante del grupo criminal La Unión Tepito, generador de violencia en la capital, por lo que se le identificó como objetivo prioritario.

De acuerdo con la investigación, el imputado estaría relacionado con homicidios, lesiones por disparo de arma de fuego, extorsión, narcomenudeo y otros ilícitos cometidos principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo

Según los primeros reportes, la detención de este sujeto se logró con base en una orden de cateo realizada en un inmueble ubicado en la alcaldía Coyoacán, como parte de una investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

“De acuerdo con labores de inteligencia, el imputado estaría relacionado con diversos hechos delictivos ocurridos principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, entre ellos homicidios, lesiones por disparo de arma de fuego, extorsión, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto”, señala el comunicado.

Durante la intervención, agentes de la Policía detuvieron al ‘Gregory’ y/o ‘El J’, integrante de La Unión Tepito.

¿En qué delitos está relacionado ‘El Gregory’?

Labores de inteligencia han permitido saber que el ahora imputado estaría relacionado con diversos hechos delictivos ocurridos principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, por lo que ya se reúnen los datos de prueba en su contra.

“La detención de Gregory Joel representa un avance relevante en la estrategia para desarticular grupos delictivos, particularmente aquellos relacionados con el narcomenudeo y la comisión de delitos de alto impacto”, dijeron las autoridades en un comunicado.

Destacaron que en el inmueble cateado, también fueron asegurados dos vehículos de alta gama, así como diversos objetos e indicios para su posterior análisis pericial y ministerial. La persona detenida fue trasladada ante el ministerio público de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, donde se definirá su situación jurídica.