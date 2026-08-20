México, el mercado aéreo que más pierde pasajeros en América Latina: Perdió 293 mil usuarios

De entre los tres mercados más grandes de la región latinoamericana, México es el que más perdió volumen de pasajeros en junio, un mes en donde se esperaba un repunte de viajeros nacionales e internacionales debido al Mundial 2026 , pero que mostró el enfriamiento de la demanda de viajes aéreos desde y hacia el país

De acuerdo con datos de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), México perdió la mayor cantidad de pasajeros durante junio, alrededor de 293 mil.

Después de México, se ubicó Argentina, que en el sexto mes del año transportó a 238 mil viajeros menos que en el mismo periodo del año anterior.

La respuesta a la pérdida de viajeros desde y hacia México está, principalmente, en Estados Unidos.

La caída internacional para el mercado aéreo se concentró en el mercado con Estados Unidos, que disminuyó cerca de 6 por ciento.

“Transportó 200 mil pasajeros menos, cerca de 90 por ciento de la reducción internacional de México”, refirió el organismo dirigido por Peter Cerdá.

Varias rutas en el país están empujando negativamente el flujo de viajeros en la primera mitad del año que, además de los retos en la demanda, ha enfrentado el inusual incremento del precio del combustible, que ha enfriado aún más la demanda de viajes hacia y desde la Unión Americana.

Tres rutas son las de peor desempeño en este año en el mercado aéreo binacional: el vuelo entre Cancún y Dallas cayó 19.2 por ciento en junio, esto en comparación con igual periodo del año pasado, mientras que la ruta Cancún-Houston perdió el 15 por ciento de sus pasajeros en el sexto mes de este año.

La conexión aérea entre Atlanta y Cancún disminuyó con 13.2 por ciento menos viajeros.

La ALTA indicó, además, que la debilidad de Cancún , el mercado turístico internacional más importante del país, también se observó en el mercado doméstico, con una pérdida de 53 mil pasajeros.

(El Financiero)

AICM y AIFA pierden pasajeros y afecta a Cancún

Los grandes puntos alimentadores nacionales de Cancún, es decir, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) , Monterrey, Guadalajara y el AIFA perdieron pasajeros durante el mes de arranque del Mundial 2026 .

“Son varios temas que se han conjuntado en Cancún y la Riviera Maya. Hay un tema grave, el sargazo , que no tiene solución, cuesta una cantidad importante recogerlo, la cantidad de asientos”, refirió Miguel Ángel Fong, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM).

Para este verano, las empresas estadounidenses recortaron más de un millón de asientos en rutas entre México y Estados Unidos; Alaska Airlines es la empresa que más asientos eliminó, con 240 mil solo en el último año, seguida de American Airlines , con poco más de 170 mil asientos borrados en el mercado aéreo binacional, esto de acuerdo con datos de OAG.

En este periodo, además, Spirit quebró , por lo que se perdieron alrededor de 260 mil asientos en el mercado aéreo entre México y Estados Unidos.

En tanto, la llegada de turistas internacionales al país por vía aérea se contrajo 5.3 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, reportó el Inegi.

De acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales de junio, la llegada de turistas extranjeros vía aérea se contrajo, por lo que los partidos de futbol celebrados en el país no pudieron compensar la tendencia a la baja que vive el país.

De esta manera, durante junio llegaron en avión 97 mil 406 turistas extranjeros menos que en el mismo periodo del año pasado.

“El Campeonato Mundial de Futbol tuvo un impacto positivo en el ingreso de divisas por vía aérea durante el mes de junio; no obstante, al analizar las series usando promedios móviles para quitar el efecto estacional, dicho evento no logró compensar la caída en las llegadas aéreas de turistas durante ese mes ni revertir la tendencia negativa presente desde 2024”, apuntó Francisco Madrid, director del STARC de la Universidad Anáhuac Cancún.

Aunque México y Estados Unidos continúan siendo el mercado con mayor oferta aérea en el mundo, en los primeros seis meses del año se registraron, para cada mes, caídas con respecto al mismo periodo del año anterior.

La caída en el flujo de viajeros nacionales e internacionales vía aérea habría sido mayor si algunos otros mercados emergentes no estuvieran compensando el balance negativo de los pasajeros estadounidenses.

El tráfico con Panamá aumentó casi 16 por ciento durante el sexto mes, mientras que el número de pasajeros entre México y República Dominicana subió 55 por ciento.

Los nuevos vuelos desde Monterrey hacia París, así como la consolidación de rutas desde el AICM , impulsaron el aumento de viajes hacia Francia en 14 por ciento.

Otro de los mercados con cifras positivas es el México-Colombia, que se mantuvo ‘flat’, aunque con un cambio de configuración, pues las aerolíneas usaron al AIFA como su principal centro de operaciones hacia ese país suramericano, además de nuevas rutas desde Monterrey, así como de Guadalajara.