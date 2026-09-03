Gestación subrogada bajo debate: Especialistas de 73 países piden su abolición

Con la convicción de que el cuerpo de las mujeres no es materia de contrato ni los niños una mercancía sujeta a compraventa, comenzó este jueves en la Ciudad de México la IV Conferencia Internacional de la Declaración de Casablanca, el instrumento internacional a través del cual representantes de 73 países exigen a los Estados la abolición universal de la explotación de mujeres con fines reproductivos.

Hoy y mañana el Auditorio de la Universidad Panamericana, Campus Mixcoac, reúne a especialistas, académicos, juristas, psiquiatras, exrelatores y exmiembros de comités de Naciones Unidas, y especialistas de diversos países, quienes coinciden en que no existe una versión ética, segura ni regulable de esta práctica, porque lo que está en disputa es la dignidad de las mujeres y el derecho de niñas y niños a no nacer sujetos a una transacción económica.

La explotación reproductiva es una práctica que suele nombrarse como “renta de vientres”, “gestación subrogada” o “maternidad sustituta”, expresiones que ocultan lo que en el fondo es la mercantilización del cuerpo femenino y de la infancia, explicaron los primeros ponentes de esta IV Conferencia de la Declaración de Casa Blanca 2026.

En el mensaje inaugural de este encuentro internacional, María Selette Monjarás, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Panamericana, al referirse a la explotación reproductiva llamada maternidad subrogada, expresó que hay temas que llegan a la academia porque, además de ser estudiados, nos obligan a detenernos, a cuestionarnos y preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir y qué límites estamos dispuestos a establecer cuando están en juego la dignidad y los derechos fundamentales de la personas.

Detrás de la maternidad subrogada o explotación reproductiva existen avances científicos, decisiones personales, realidades familiares y nuevos escenarios sociales y culturales, pero al mismo tiempo existen preguntas profundas que no podemos dejar de formular. Preguntas sobre dignidad humana, autonomía y libertad, vulnerabilidad, protección de las mujeres y sobre la identidad y los derechos de niñas y niños, enfatizó.

Planteó como una necesidad inaplazable que tanto en la academia, como en el espacio de deliberación política, legislativa y social se pueda reafirmar una convicción fundamental: “La dignidad humana no puede depender de las circunstancias, de la capacidad económica, del deseo de terceros, ni de las posibilidades que ofrece la tecnología”.

Por su parte, Abraham Madero Márquez, director ejecutivo de Early Institute, think tank mexicano especializado en primera infancia, institución coorganizadora de esta IV Conferencia de la Declaración de Casa Blanca México 2026, señaló que la abolición de la explotación reproductiva llamada maternidad subrogada, maternidad sustituta o renta de vientre responde a una industria ilegal que se debe abolir.

“El cuerpo de una mujer no es un objeto ni mucho menos una mercancía, y las niñas y niños que nacen de esos procesos no son mercancía que se ponga a la venta al mejor postor”, agregó Madero Márquez.

Recordó que desde sus inicios en la vida pública, Early Institute se ha enfocado en analizar la grave problemática de la explotación de mujeres con fines reproductivos y, lamentablemente, ha visto que en casi dos décadas no se ha generado ningún cambio legislativo-jurídico para prohibir este “mercado ilegal”, que viola sistemáticamente la dignidad y los derechos de las mujeres sometidas a esas prácticas y de las niñas y niños nacidos de la misma.

Madero Márquez expresó que la celebración de esta IV Conferencia en territorio mexicano tiene un alto significado y una motivación clara: Early Institute es pionera en advertir los factores contrarios a los derechos y la dignidad de las mujeres que hay detrás de lo que equivocadamente se ha verbalizado como la renta de vientres y a lo largo de los años ha sido constante en que “tratándose del cuerpo y la dignidad humana de las mujeres, no cabe ningún tipo de regulación, sino su eliminación de toda norma legal y práctica social”.

Tras el acto de apertura, el programa académico inició formalmente con la presentación de un video de Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia en contra de las mujeres y las niñas, quien llamó a repasar la estrategia y analizar avances y nuevos desafíos en la eliminación de la violación de derechos humanos y de la dignidad humana que significa la maternidad subrogada.

Si bien advirtió de poderosos intereses internacionales que impulsan la legalización de la maternidad subrogada a nivel mundial, la relatora de Naciones Unidas dijo: “el mundo está empezando a tomar conciencia de los peligros que enfrenta la legalización de la maternidad subrogada”.

Ante especialistas de diversos países, académicos, investigadores, representantes de la sociedad civil que respaldan la Declaración de Casa Blanca, Reem Alsalem advirtió: la gestación subrogada es un sistema de explotación de mujeres, niñas y niños. Es necesario debatir la estrategia de incidencia y compromiso. Debemos alentar a los países de todo el mundo a elevar la prioridad del tema y adoptar medidas de protección.

Jorge Cardona Llorens, exmiembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, con la conferencia “Las implicaciones de la gestación subrogada en niños y niñas nacidos por esta práctica”, hizo una afirmación tajante: la gestación subrogada no está regulada en ningún tratado de derechos humanos a nivel internacional.

Luego de un receso, se llevó a cabo la Mesa Redonda “¿Es posible una regulación? Panorama Latinoamericano de proyectos legislativos”. Este espacio de diálogo normativo y social contó con las ponencias de destacadas académicas de la región, entre ellas la Dra. Diana Muñóz de la Universidad de la Sabana (Colombia), la Dra. Lorena Bolzon de la Universidad Austral (Argentina) y la Dra. María Sara Rodríguez de la Universidad de los Andes (Chile), quienes analizaron las iniciativas legislativas actuales desde la perspectiva del derecho comparado y la protección de los derechos humanos.

El cierre del encuentro en este primero de dos días de análisis, reflexión y conclusiones se estructuró en torno al análisis jurídico y ético de las normativas vigentes a través de dos mesas redondas adicionales.

En primer lugar, la Mesa Redonda “Análisis de proyectos de Ley sobre gestación subrogada”, con las intervenciones del Dr. Francisco Vázquez Gómez de la Universidad Panamericana y el Mtro. Abraham Madero Márquez de Early Institute. Finalmente, el evento concluirá con la Mesa Redonda “¿Existe un derecho al hijo?”, que sumará las visiones académicas de la Mtra. Gabriela Ruiz Serrano de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Dr. José Alberto Castillo.

El evento concluyó con la conferencia magistral de Verónica Toller sobre la gestación subrogada como trata de personas y una mesa redonda estructural con expertas internacionales. La jornada finalizó con el testimonio directo de una madre subrogada.

Con esta conferencia, la Declaración de Casablanca reafirma en México su llamado categórico: ningún argumento de autonomía, altruismo o regulación puede justificar que el cuerpo de una mujer se convierta en instrumento de gestación por encargo, ni que una niña o un niño nazca sujeto a un contrato.

La abolición, coinciden los participantes, no es una postura ideológica: es una exigencia de justicia frente a una práctica que mercantiliza a las mujeres y vulnera el derecho de la infancia a un origen libre de transacción económica.