Gestación subrogada: ¿Qué es y cómo buscan que se legalice en mujeres con muerte cerebral?

La idea no es tan complicada: lograr una gestación subrogada sana en el vientre de una mujer con muerte cerebral; sin embargo, expone muchas dudas y cuestiones a solucionar para hacerse viable. La impulsora de este proyecto es la investigadora Ana Smajdor, que se desempeña como profesora asociada de la facultad de Filosofía de la Universidad de Oslo.

Smajdor publicó en días recientes un artículo en una revista médica, fijando su postura a favor de que las mujeres con muerte cerebral diagnosticada, tengan el derecho a subrogar sus vientres para gestar.

La investigadora señala en su trabajo que esta opción es comparable a la decisión sobre la donación de órganos que muchas personas manifiestan en vida y muchas otras, dejan por escrito para cuando ya no puedan decidir por sí mismas. Al respecto, Smajdor asegura que, contrario a la donación de órganos, no hay motivos para que la capacidad de embarazarse no se aproveche en estas pacientes, siempre que hayan consentido antes de encontrarse en dicha condición médico.

La profesora de la Universidad de Oslo afirma además que esta posibilidad, abriría un campo de opciones y posibilidades para parejas que no puedan concebir o en casos donde las mujeres tengan algún problema de infertilidad. Señala además como posibles beneficiarios de esta práctica a personas homosexuales y hombres solteros o, a cualquier mujer o pareja que desee descendencia sin realizar la gestación y eventual parto.

¿Qué es la gestación o vientre subrogado?

Se trata de un tipo de embarazo en el que una mujer gesta un bebé en el lugar de otra persona que busca tener hijos. Es decir, se trata de un ‘alquiler’ o ‘alojamiento’ de la mujer gestante al futuro hijo de otra pareja o persona interesada.

En el embarazo subrogado se forma un embrión con espermatozoides donados que fecundan los óvulos de la gestante subrogada o los óvulos de una donante, según sea el caso. El embrión se implanta en el útero de la gestante subrogada, quien continúa el embarazo hasta que este se lleva a término con el nacimiento del bebé.

Sobre esto, la autora del artículo busca que se ahonde en los términos y posibles consecuencias. Por ejemplo, la comparación entre la donación de órganos y la subrogación de un embarazo en una mujer con muerte cerebral. Señala que “mientras que los órganos se donan para salvar vidas, aquí se podría ‘cosificar’ a una persona para cumplir un deseo, en absoluto bienestar de terceros y no para salvar vidas”

El vientre subrogado en México

Legislaciones en 2015 y 2016 respectivamente en Tabasco y Sinaloa legalizan el embarazo subrogado entre mujeres mayores de edad en estas entidades. En tanto, los demás 30 estados de México no cuentan con legislaciones al respecto.

Independientemente del acuerdo legal entre los futuros padres y la mujer gestante, las legislaciones de estos estados al respecto incluyen ciertos requisitos, como lo son: