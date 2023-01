Sobresale Nuevo León en tratamiento de infertilidad

Nuevo León (NL) es una de las entidades que destaca a nivel nacional en México en el tratamiento de la infertilidad, como enfermedad, con el apoyo de una infraestructura médica y hospitalaria especializada en este tratamiento, señalaron médicos expertos en esta disciplina.

“NL es el tercer estado con más centros certificados de embarazo asistido, con 5 centros, 4 de ellos certificados, después de Jalisco y la Ciudad de México (CDMX), además de tiene más o menos 2 mil 500 embarazos asistidos a la fecha, cuando la CDMX tiene 5 mil y Guadalajara unos 3 mil 500, y los otros que faltan para completar 11 mil 0 12 mil en total en el país se reparten a otros centros en Culiacán, Hermosillo y otras ciudades”, detalló Víctor Batista Reséndiz , médico ginecólogo y obstetra con certificación en tratamiento de infertilidad.

Destacó el médico que NL es el estado en donde está el primer Centro de Reproducción asistida del país, y donde se logró el primer embarazo asistido.

“Esto se logró desde 1988 y aún sigue vigente y operando hasta ahora, el segundo embarazo asistido fue tres meses después en la CDMX”, señaló Batista Reséndiz.

Señaló que NL tiene otra ventaja muy importante con la práctica del Turismo Médico.

“La cercanía geográfica de NL con los Estados Unidos (EU) hace que en la entidad tenga más relevancia el Turismo Médico, el primer lugar es Can Cún, el segundo lugar es la CDMX, y NL ocupa el tercero, y va avanzando esto.

“En NL no todos los médicos certificados están en un Centro Certificado, ya que hay médicos certificados en Biología de la Reproducción que tienen su operación en el Hospital San José, pero ahí no permiten la reproducción asistida, pero si pueden hacerlo en el Hospital Ginequito, Fertilita o en el Hospital Universitario”, detalló.

Apuntó que lo que habría que invertir en un tratamiento de alta complejidad de infertilidad asistida cuesta alrededor de 5 mil dólares, equivalente a unos 120 mil pesos, con una probabilidad de éxito muy alta, estimada en casi un 95 por ciento.

“Ahora el costo total es muy difícil estimarlo, porque cada pareja es muy diferente, y algunas necesitan ciertos estudios y diagnóstico pero otras no. Sin embargo, si la mujer o el varón tiene obesidad, diabetes, hipertensión u otras enfermedades, pues van a requerir de más estudios para llegar a un diagnóstico”, explicó.

Comentó que en México ninguna agencia de seguros cubre la reproducción asistida, pero en EU, Australia, Israel, Bélgica y España si lo cubren, por ello el atractivo es que vienen aquí a México y NL y su seguro se los hace válido.

“O si no tienen seguro, vienen aquí a México y en lugar de pagar 25 mil dólares en sus países, aquí en México solo pagan unos 5 mil dólares, y les resulta más fácil, venir acá”, explicó.

Batista Reséndiz dijo que la infertilidad es un problema de salud que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera desde hace varios años como una enfermedad.

“Es una enfermedad que desafortunadamente va aumentando su frecuencia, su incidencia en todo el mundo, no nada más en México, y esto hace que sea necesario entonces desde el punto de vista médico, generar toda la infraestructura médica y paramédica, para poder dar atención a estas parejas que tienen problemas de fertilidad y es una enfermedad y es un problema público.

“Casi el 20 por ciento de la población en edad productiva en México padece infertilidad, entonces no es algo expresable, no es algo menor y tenemos que dar solución y ofrecer atención a esas parejas, y es ahí de donde podemos empezar a platicar si tienen alguna duda o alguna pregunta en particular, en específico, sobre las causas de la infertilidad”, explicó.

Agregó que, “se llama infertilidad cuando una pareja que tiene relaciones sexuales normales y con ningún método de planificación familiar, pasa un año y no han logrado embarazarse, eso es infertilidad, sus causas son variables ya que son genéticas, infecciosas, neurológicas y hormonales, son las 4 principales, aunque no se descarta que haya otras posibilidades, por eso el aspecto más importante es primero tener un diagnóstico para poder ayudar a estas parejas.

“El diagnóstico lo dará un médico un médico especialista en biología de la reproducción, pueden hacerlo los ginecólogos en general, tenemos una preparación para un primer o segundo nivel hacer el diagnóstico”, señaló.

Por su parte, el médico Lorenzo González Berchelman dijo que, “hay que recordar que en México, la idiosincrasia del país hace que la infertilidad sea un problema muy serio, es un drama, es una tragedia cuando una pareja no se puede embarazar”.

Dijo que según datos de Allied Market Research, en 2018, se facturaron alrededor 12.610 millones de euros a nivel mundial, cifra que aumentará durante los próximos años hasta duplicarse en 2026, cuando se espera que la facturación alcance algo más de 25 mil millones de euros.