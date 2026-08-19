Apuesta equivocada: Pierden casinos hasta 10% de ingresos por fraude impulsado por IA

La industria de casinos y casas de apuestas online enfrentan pérdidas de entre 5 y 10 por ciento de sus ingresos brutos por fraudes digitales.

La industria de casinos y casas de apuestas online enfrentan pérdidas de entre 5 y 10 por ciento de sus ingresos brutos por fraudes digitales, situación que mantiene preocupada a la industria dado que la amenaza del uso de Inteligencia Artificial (IA) podría potenciar las pérdidas para una industria que generó alrededor de 100 mil millones en 2025.

De acuerdo con Fernando Paulín, CEO de Unico México, 14 por ciento de los operadores reporta pérdidas de entre 5 y 10 por ciento de sus ingresos brutos por fraude, mientras que otro 62 por ciento registra afectaciones de hasta 1 por ciento.

“Tenemos pérdidas de entre 5 y 10 por ciento por fraude. Esto es impresionante, porque de todo lo que están ingresando a esta industria, se está perdiendo una cantidad importante como consecuencia de los fraudes digitales con Inteligencia Artificial”, comentó en conferencia con medios.

De acuerdo con Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), este problema ocurre principalmente en plataformas digitales, donde el mercado mantiene un crecimiento de entre 18 y 20 por ciento anual, mientras que los casinos físicos permanecen prácticamente estancados ante la falta de nuevas autorizaciones.

“El reto para combatir todos estos fraudes empieza por trabajar con celeridad en una nueva Ley para regular nuestra industria para poder combatir estos fraudes, así como evitar el juego ilegal, meter a la policía cibernética para que bloquee las señales ilegales”, señaló el representante de la AIEJA.

¿Cuáles son los fraudes más comunes?

Entre las modalidades más comunes está el abuso de bonos, mediante la apertura de múltiples cuentas; las llamadas cuentas mula, operadas a nombre de terceros; el fraude amistoso, el robo de identidad y las referencias falsas para construir redes de defraudación.

“A medida que continúe creciendo la adopción de IA, el número de fraudes seguirá creciendo”, advirtió Fernando Paulín, quien detalló que actualmente el 33 por ciento de los casinos online no sabe que son víctimas de ciberataques y estafas online.

El desafío también tiene una dimensión fiscal, ya que Ochoa Sánchez consideró que esto podría incluso ayudar al gobierno a regular todos esos casinos ilegales que hoy no pagan impuestos.

“Actualmente cerca de 60 por ciento de las apuestas se realizan en páginas ilegales que no pagan impuestos, sólo 40 por ciento del mercado estaría dentro del circuito fiscal reconocido. La industria aporta alrededor de 10 mil millones de pesos en impuestos, pero el avance de las plataformas digitales y del fraude está limitando la recaudación fiscal para el gobierno”, concluyó el presidente de la AIEJA.