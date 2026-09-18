Encuentran muerta a Nataly Osma, joven colombiana, en departamento de la Cuauhtémoc en CDMX

¿Feminicidio? Fiscalía investiga muerte de joven colombiana localizada en un departamento de CDMX. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación para esclarecer la muerte de una joven de nacionalidad colombiana de 29 años, identificada como Nataly Osma Pinilla.

La joven fue hallada muerta al interior del departamento que rentaba a través de Airbnb junto con una amiga, identificada como Laura Zapata, ubicado en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La joven fue vista por última vez la noche del 16 de septiembre. Las cámaras de seguridad del edificio del Airbnb captaron el momento en que Nataly Osma y Laura ingresaron, pero se desconoce con claridad qué ocurrió al interior del lugar.

Hallan a Nataly Osma sin lesiones visibles y con rastros de vómito

El cuerpo de Nataly Osma no presentaba lesiones visibles, según las primeras versiones; sin embargo, estaba tendido sobre la cama del departamento que rentaba junto con rastros de vómito.

Durante las horas previas a la muerte de la joven colombiana de 29 años, de acuerdo con las indagatorias, Nataly y Laura asistieron a la plaza Reforma 222, donde comieron en un restaurante de sushi.

Los alimentos le habrían provocado malestar estomacal, náuseas y vómito; por ello, decidieron volver al departamento, donde posteriormente falleció, dijo Juan Antonio Jiménez a Manuel Feregrino. Esto sugiere una posible intoxicación por el consumo de algún alimento, aunque ello tendrán que determinarlo las autoridades.

En tanto, las autoridades no determinaron públicamente la causa del fallecimiento de la joven colombiana de 29 años. Será después de realizar los estudios forenses y las diligencias correspondientes cuando presenten una conclusión del caso.

Cabe señalar que la investigación permanece abierta para determinar qué sucedió con Nataly Osma durante las horas posteriores a su visita al restaurante de sushi en la plaza comercial Reforma 222 y antes de ser localizada muerta.

Las autoridades no precisaron si el fallecimiento de Nataly Osma se investiga como feminicidio.

Las alcaldías con más feminicidios en la CDMX

La Fiscalía de la Ciudad de México publicó en 2024 un Atlas de Feminicidios, en el que evidenció que cinco alcaldías concentraron el mayor número de casos de muertes violentas tipificadas como feminicidio.

De acuerdo con el documento, que analiza las cifras de 2019 a 2024, Iztapalapa se ubicó a la cabeza con 80 casos; seguida por Tlalpan, con 50; Gustavo A. Madero, con 51; Cuauhtémoc, con 48, y Álvaro Obregón, con 26.

Otras alcaldías con menor incidencia de este delito fueron Magdalena Contreras y Cuajimalpa de Morelos, ambas con seis casos.