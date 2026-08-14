⁠Efraín Juárez describe cómo fue su salida de los Pumas: ‘Me fui con la frente en alto’

Efraín Juárez actualmente dirige al Győri ETO FC de Hungría, equipo que quedó sin oportunidad de calificar a la fase de liga de la Conference League. [Fotografía. Cuartoscuro]

Efraín Juárez dio sus primeras declaraciones sobre su salida de los Pumas de la UNAM, la cual ocurrió después de llevar al equipo universitario hasta la final del Clausura 2026.

El entrenador de los Pumas señaló a Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del club, como la persona que podría explicar por qué no recibió una renovación antes de disputar la Liguilla.

Durante una entrevista con David Faitelson, el actual entrenador del Győri ETO FC fue cuestionado sobre la razón por la que la directiva no extendió su vínculo cuando el equipo se encaminaba a la fase final del torneo.

“Creo que son preguntas, más que para mí, son, yo creo que para... un poco para Antonio, que es el vicepresidente deportivo”, respondió Juárez.

¿Cómo calificó Efraín Juárez su etapa en Pumas?

El entrenador mexicano aseguró que durante su etapa con el club azul y oro se dedicó “de cuerpo y alma” al equipo y recordó que, cuando asumió el cargo, prometió que los aficionados volverían a sentirse orgullosos de Pumas.

“La gente conectó, la gente se sintió representada por lo que veía dentro de la cancha, del terreno de juego. Y eso es una de las cosas de las que obviamente yo me quedo, porque cumplí lo que prometí y me puedo ir muy tranquilo”.

A pesar de su salida, Efraín Juárez, también conocido como Efrastóteles, afirmó estar agradecido con Antonio Sancho, Carlos Gutiérrez, Luis Raúl González, Miguel Robles y otros integrantes del club universitario, por lo que descartó que existiera un conflicto personal con el vicepresidente deportivo.

“Me fui con la frente en alto, me fui feliz, en el sentido de que nos quedamos a la orilla, obviamente, de un campeonato”, comentó.

Efraín Juárez y Pumas concluyeron la fase regular del Torneo Clausura 2026 como superlíderes de la Liga MX. (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

¿Cómo fue el rendimiento de Efraín Juárez con Pumas?

Efraín Juárez asumió la dirección técnica de Pumas durante el Clausura 2025, luego de ganar un doblete con Atlético Nacional de Colombia, y cerró su etapa con los universitarios con 59 partidos oficiales, en los cuales consiguió 22 victorias, 21 empates y sufrió 16 derrotas.

En sus primeros torneos como entrenador de Pumas, no consiguió superar el Play-In del Apertura 2025 y tampoco logró trascender en las ediciones de 2025 y 2026 de la Concacaf Champions Cup ni en la Leagues Cup 2025.

El mejor momento de Juárez llegó en el Clausura 2026. Los universitarios terminaron la fase regular como líderes generales con 36 puntos, la mayor cantidad conseguida por Pumas en un torneo de 17 jornadas, además de registrar el segundo mejor promedio de unidades del club desde el inicio de los torneos cortos.

Pumas también terminó la fase regular con 34 anotaciones y la mejor ofensiva de la Liga MX. El conjunto universitario avanzó posteriormente hasta la final, donde perdió el campeonato frente a Cruz Azul.

Juárez utilizó esos resultados para defender las bases que dejó antes de su salida y consideró que el actual plantel todavía cuenta con los elementos necesarios para buscar el campeonato.

“Dejamos un equipo líder general, dejamos la mejor ofensiva, la mejor defensiva, dejamos un equipo que compitió hasta la final. Entonces, obviamente, todo eso se acerca. Ojalá sigan con el mismo proyecto, que no sea un cambio brusco, porque las bases están”.

¿Por qué Efraín Juárez dejó México para dirigir en Hungría?

Tras concluir su etapa con Pumas, Juárez regresó al futbol europeo para asumir la dirección técnica del Győri ETO FC de Hungría, una decisión que, según explicó, implicó sacrificar una parte importante de los ingresos que podría recibir como entrenador en México.

Al ser cuestionado sobre dónde se gana más dinero, Juárez respondió directamente que en México y reconoció que existe una diferencia considerable respecto al salario que percibe en Hungría.

“Nunca he tenido la fortuna, la gracia, la dicha, la suerte de que nunca me he movido por dinero. Esa es una realidad. Me he movido siempre por pasión, por sueños, por compromiso y, sí, mucho más en México”.

El entrenador considera al futbol húngaro como un paso dentro de su objetivo de consolidar una carrera en Europa. Su objetivo a largo plazo es dirigir al Celtic de Glasgow, equipo al que calificó como uno de sus grandes amores.

“Vas a dejar grabado este programa y voy a dirigir al Celtic [...] tengo mis Pumas y tengo mi Celtic. Voy a dirigir al Celtic, y ya de mí te vas a acordar”.

¿Cómo le va a Efraín Juárez con el Győri ETO?

La primera experiencia de Efraín Juárez como entrenador principal en Europa comenzó con un duro golpe en las competencias internacionales. El Győri ETO disputó la primera ronda clasificatoria de la Champions League 2026-27 contra el Víkingur Reykjavík.

El conjunto húngaro perdió 1-0 en Islandia y empató 2-2 como local, resultado que significó su eliminación por marcador global de 3-2.

Tras quedar fuera de la Champions League, el equipo continuó su recorrido continental en la Conference League. En la segunda ronda clasificatoria goleó 6-2 como visitante al Atert Bissen de Luxemburgo y avanzó a la siguiente eliminatoria.

Su siguiente rival fue el Riga FC, que se impuso 1-0 en el partido de ida. En la vuelta, disputada el pasado 13 de agosto, el Győri ETO tomó ventaja con un penalti de Željko Gavrić, pero Caio Ferreira empató 1-1 al minuto 88 y sentenció la eliminación del equipo de Efraín Juárez.