El peso ‘grita’ por la aversión al riesgo: Dólar regresa a las 18 unidades

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias durante este miércoles 7 de octubre.

El dólar no duró en los 18 pesos y el tipo de cambio inició al alza en la sesión de este miércoles 7 de octubre como resultado de una mayor versión al riesgo por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El precio del petróleo subió durante una sesión de cotización irregular, mientras los operadores analizan el aumento de los ataques iraníes a buques en el Estrecho de Ormuz.

El crudo Brent cotizó cerca de los 102 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate se situó en torno a los 90 dólares. Aunque los envíos a través del Estrecho de Ormuz han aumentado en las últimas semanas, la organización UK Maritime Trade Operations reportó al menos nueve ataques en dicha vía marítima en lo que va de mes.

¿Cuánto pierde el peso ante el dólar HOY 7 de octubre?

De acuerdo con datos de Bloomberg, el tipo de cambio se ubica en las 18 unidades, 8 centavos más en comparación con el cierre del martes 6 de octubre.

“La escalada de los ataques ocurre justo cuando los flujos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz se aproximaban a los niveles previos al inicio de la guerra, elevando nuevamente el riesgo de interrupciones en el suministro energético”, agregó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.49 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.47 unidades por cada billete verde este miércoles 7 de octubre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.31 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.41 por ciento.

Al igual que el peso mexicano, entre las monedas que más retroceden ante el dólar están el florín húngaro con 1 por ciento; el rand sudafricano con 0.88 por ciento; el zloty polaco con 0.85 por ciento; la corona checa con 0.82 por ciento, y el euro con 0.71 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg