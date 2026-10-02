‘El resplandor’ del peso: Gana al dólar tras ‘débil’ dato de empleo en EU

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias este viernes 2 de octubre.

El peso mexicano frena su racha de cuatro sesiones con pérdidas ante el dólar este viernes 2 de octubre, mientras el mercado analiza el dato de empleo en Estados Unidos.

La cifra de trabajos creados en Estados Unidos durante septiembre fue menor de la esperada, con un incremento de solo 29 mil puestos que quedó debajo de todas las estimaciones de economistas consultados por Bloomberg.

El crecimiento de los salarios se desaceleró, lo que indica cierta cautela entre los empleadores en medio del aumento de los costos.

Así está el tipo de cambio este viernes

Según datos de Bloomberg, el peso se aprecia 0.60 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.19 unidades, 10 centavos menos en comparación con el cierre del jueves 1 de octubre.

El reporte de empleo en EU permite al mercado “especular que la Reserva Federal podría ser más cautelosa para seguir subiendo la tasa de interés”, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, sobre la apreciación del peso.

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 18.59 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.63 unidades por cada billete verde en la sesión de este 2 de octubre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.23 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.54 por ciento.

Entre las monedas más apreciadas ante el dólar este viernes están el won surcoreano con 1.01 por ciento; el shekel israelí con 0.85 por ciento; el rublo ruso con 0.63 por ciento; el dólar australiano con 0.46 por ciento, y el franco suizo con 0.44 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg