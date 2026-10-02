¿Qué hacía ‘Capitán Sol’ en la red de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna?

Del uniforme a una red de huachicol fiscal: ¿qué hacía ‘Capitán Sol’ con los Farías Laguna? (Semar)

La Secretaría de Marina detuvo a Miguel Ángel ‘N’, ‘El Capitán Sol’, identificado como una pieza importante en la red de huachicol fiscal en la que participaron elementos de la misma dependencia.

El exmiembro de las Fuerzas Armadas fue detenido este viernes 2 de octubre en Zapopan, Jalisco, tras los trabajos de inteligencia de varias dependencias de seguridad.

Las investigaciones señalan a ‘El Capitán Sol’ como colaborador de la red que presuntamente dirigieron Manuel Roberto y Fernando ‘N’, también conocidos como ‘Los Primos’, sobrinos políticos del exsecretario de Marina durante el gobierno de López Obrador, Rafael Ojeda Durán.

‘Capitán Sol’, el enlace para conseguir documentación falsa

De acuerdo con los documentos judiciales, Miguel Ángel ‘N’ supuestamente tuvo un papel importante dentro de la red criminal. El mando de la Semar habría facilitado permisos y documentación aduanera para la introducción ilegal de combustibles. Para lograrlo, debía mantener comunicación directa con las embarcaciones que ingresaban.

La documentación falsa permitía a los buques evitar el pago de impuestos, lo que representó un quebranto a las finanzas del Estado. A la fecha no existe un estimado sobre el monto, pero se habla de miles de millones de pesos.

¿Qué es el huachicol fiscal y cómo operaban los hermanos Manuel y Fernando?

El mayor escándalo de corrupción se cometió por miembros de la Secretaría de Marina. Supuestamente, Fernando y Manuel Roberto ‘N’ operaron para tomar el control de áreas clave de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Las indagatorias sugieren que los sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán colocaron a personas de su confianza en cargos estratégicos y, en su momento, las coaccionaron para incurrir en actos de corrupción.

Con las áreas bajo su control, los funcionarios corruptos permitieron el ingreso no declarado de miles de millones de litros de combustible provenientes de Estados Unidos hacia México.

El modus operandi consistía en presentar declaraciones aduaneras falsas para evitar identificar el contenido como gasolina o diésel. Los funcionarios les daban acceso sin una verificación previa.

Los hermanos enfrentan imputaciones por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Actualmente, tanto Fernando como Manuel Roberto están recluidos en el Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

La defensa de ambos exmandos de la Secretaría de Marina niega que hayan dirigido la red de huachicol fiscal y sostiene que dieron aviso a altos mandos de la institución.