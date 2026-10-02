¡Llega con mil rosas para ti! La Oreja de Van Gogh CONFIRMA gira en México con Amaia Montero

Por ahora, La Oreja de Van Gogh tiene programados conciertos en Chile, Argentina, Uruguay y Perú; una gira a la que ahora sumarán a México. (Foto: Cuartoscuro)

¡Los esperábamos con la carita empapada! Desde que Amaia Montero anunció su regreso a La Oreja de Van Gogh, sus fans en México esperaban una fecha en el país y finalmente los intérpretes de ‘Rosas’ confirmaron que llegarán con su gira.

El anuncio fue compartido en las redes sociales de la banda, donde, a través de un video, indicaron que próximamente arribarán con su Tantas cosas que contar tour, el cual ya tiene fechas programadas en España, Argentina, Uruguay y Perú.

La Oreja de Van Gogh comenzó esta gira tras el regreso de Amaia Montero y la polémica salida de Leire Martínez de la banda. Aunque el retorno de la vocalista original causó emoción entre sus seguidores, la formación original no está completa, ya que Pablo Benegas no se unió al reencuentro.

¿Cuándo viene La Oreja de Van Gogh a México? Esto sabemos de sus conciertos

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, La Oreja de Van Gogh afirmó que sus conciertos por España van de maravilla; sin embargo, están convencidos de que una gira no está completa si no visitan México.

“Los conciertos en España están yendo espectacularmente bien, pero una gira de La Oreja no es una gira si no pasa por nuestra segunda casa: México”, comentaron en el clip, en el que Amaia Montero afirmó que vendrán pronto.

“México, nos vemos el próximo verano”, comentó la cantante, sin dar más detalles sobre las fechas, por lo que estas se anunciarán próximamente. Por el momento, la vocalista pidió a sus fans prepararse.

“México, prepárense, se viene una fiesta inolvidable”, añadió en los comentarios de la publicación. Por ahora, la banda tiene programados varios conciertos para el 2027, ya que visitarán Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile para marzo; mientras que durante mayo estarán en España.

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