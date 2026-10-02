Yucatán reestructura deuda y ahorrará 29 mdp; libera recursos para inversión pública

Entre los estados, Yucatán reporta un dato positivo en el manejo de su deuda. El gobierno estatal reestructuró con Banamex un crédito vigente desde 2019, en una operación cerrada el 29 de septiembre que baja la tasa de interés en 14 puntos base y conserva la sobretasa de 0.25%, la menor que tiene contratada la entidad.

El ahorro estimado asciende a 29 millones de pesos durante la vida del financiamiento.

Las participaciones federales afectadas como garantía pasan de 13.5 por ciento a 8.8 por ciento y con ello, los recursos liberados quedan disponibles para inversión pública.

La entidad tiene calificación AA+ con perspectiva positiva de HR Ratings, que en abril mejoró la perspectiva desde estable y en marzo de 2025 elevó la nota desde AA.

En el Índice de Competitividad Estatal 2026 del IMCO, Yucatán subió del décimo al séptimo lugar entre las 32 entidades. Ocupando su mejor posición desde que el ranking es publicado.

La Secretaría de Administración y Finanzas del estado buscará con el refinanciamiento que se celebrará en los próximos meses seguir mejorando las condiciones de los demás créditos que conforman su deuda vigente, con el objetivo de reducir el servicio de la misma y las garantías comprometidas, mandando una señal importante al sector financiero del país que hoy voltea a ver a Yucatán.