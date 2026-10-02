Felipe Calderón ‘reclama’ que su estatua fuera decapitada en Los Pinos: ‘Son unos miserables’

Felipe Calderón habló sobre el ataque a su estatua en Los Pinos.

El expresidente Felipe Calderón calificó el ataque y la decapitación de su estatua en el Complejo Cultural de Los Pinos, como un acto que refleja la falta de protección de bienes y consideró que quienes realizaron la agresión son “unos miserables”.

“Mira, esa estatua, la verdad es que la estatua dice muy poco de mí, pero dice muchísimo de quiénes son ellos: unos miserables”, declaró.

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Calderón se refirió a los hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre, cuando un grupo de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro ingresó sin autorización a Los Pinos y dañó la estatua de bronce del exmandatario.

La escultura ya se encontraba en el suelo desde julio de 2025, luego de que un árbol cayera sobre ella. El exmandatario sostuvo que lo ocurrido representa un problema de seguridad y afirmó que el gobierno debe garantizar la protección tanto de los bienes como de las personas.

“Lo que pasó en Los Pinos refleja precisamente eso, que no hay un gobierno que garantice la protección ni de los bienes ni de las personas”.

Felipe Calderón comparó el ataque a su estatua con lo que, según dijo, ocurre en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, y señaló que las agresiones contra ciudadanos pueden ser cometidas por grupos que cuentan con tolerancia gubernamental.

“Me refleja este hecho que ya estamos llegando a ese punto, a ese límite, y que hay que pararlo”, afirmó.

Calderón llama ‘miserables’ a quienes dañaron su estatua en Los Pinos

Al ser cuestionado sobre si se sintió agraviado por el ataque a la escultura o si lo interpretaba como un hecho político, Calderón respondió que la estatua representa poco para él.

El expresidente de México consideró que el ataque buscó desviar la atención de otros problemas nacionales y sostuvo que no tiene un interés personal en la escultura.

“No. Lo que yo tengo es la satisfacción de haber trabajado al máximo de mis capacidades y limitaciones por hacer un México mejor; de haber tomado decisiones difíciles, sí, costosas también, riesgosas, qué duda cabe”, afirmó.

Calderón agregó que, desde su perspectiva, las decisiones que tomó durante su administración fueron necesarias para el país y aseguró que conserva la satisfacción de haber actuado conforme a sus convicciones.

Las declaraciones de Calderón se producen después de que extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro se manifestaran contra él durante su participación en el foro “América Libre” y posteriormente se trasladaran al Complejo Cultural Los Pinos.

Los manifestantes reclamaron al expresidente la extinción de Luz y Fuerza del Centro decretada durante su administración y, una vez en Los Pinos, golpearon la estatua hasta desprenderle la cabeza.

La Secretaría de Cultura informó que el grupo ingresó a las instalaciones sin autorización y que los daños fueron reportados a la aseguradora del recinto, además de que se iniciaron procedimientos para hacer del conocimiento de la autoridad ministerial.

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó los hechos y dijo que no está de acuerdo con actos que representen violencia, aunque reconoció el enojo de los extrabajadores por la extinción de Luz y Fuerza del Centro.