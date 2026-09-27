Influencer cuenta cómo su papá invitó a Felipe Calderón a sus XV años: Así le contestó Presidencia

Felipe Calderón fue invitado a los XV años de esta creadora de contenido, esta es la historia. (Foto: Cuartoscuro)

Una invitación a una fiesta de XV años llegó hasta Los Pinos en 2008. El remitente era el papá de la entonces adolescente Zayda Zamora, quien decidió enviarle al presidente Felipe Calderón una invitación para que asistiera a la celebración de su hija. La respuesta también llegó por escrito.

La creadora de contenido regiomontana compartió en Instagram la carta que recibió su familia y relató cómo fue aquella experiencia.

¿Cómo fue la invitación de Felipe Calderón a los XV años de Zayda Zamora?

Zayda Zamora contó que la historia ocurrió en febrero de 2008, cuando su papá decidió enviar una invitación física a Felipe Calderón, quien era presidente de México.

“Les juro que si hubiera un premio a la mayor inventada se lo ganaba mi papá, quien todo orgulloso que su bebé iba a cumplir XV pues invitó al presidente de la República y pues en ese entonces eran invitaciones físicas, se tomaron la molestia de responder”.

La familia recibió una respuesta en la que se explicó que Calderón no podría acudir debido a compromisos previamente establecidos en su agenda.

La respuesta enviada a Zayda estaba firmada por Gabriel Contreras Saldívar, secretario técnico de la Secretaría Particular. En el documento también se menciona a César Nava, entonces secretario particular de Felipe Calderón.

En la carta compartida por Zayda se lee:

“Estimada Zayda Yazmín, por instrucciones del licenciado César Nava, secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa, te agradezco la invitación que hicieras para asistir a tu celebración. Desafortunadamente compromisos previamente establecidos de la agenda le impedirán acompañarte, por ello, junto con sus felicitaciones, te envía una disculpa con la seguridad de que habremos de contar con tu amable comprensión”.

Aunque Calderón no acudió a la fiesta, Zayda reconoció que la familia recibió una respuesta a la invitación y agradeció que desde Presidencia les avisaran que el mandatario no podría asistir.

“No voy a negar que fue duro para una adolescente que le dijeran que no iba a ir a la celebración, tuvo la decencia, pero les voy a contar qué pasó algo más”.

¿Quién reemplazó a Felipe Calderón en los XV años de Zayda?

La historia no terminó con la respuesta de Felipe Calderón. De acuerdo con Zayda, posteriormente recibió una invitación de Fernando Margáin, entonces alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, para conocer su casa y grabar un video como recuerdo.

La influencer relató que acudió acompañada de algunos de sus amigos de secundaria y recordó con agradecimiento aquella experiencia.

“Cuando Dios quita, también da, en ese entonces el alcalde de San Pedro, me recibió con mis amiguitos de la secundaria, no sé cómo sucedió eso, no supe en qué momento le dijo mi papá (...) fuimos y la verdad muchas gracias, fue una experiencia muy bonita, conocer su casa, compraron pizzas para que todos cenáramos, envió un regalito de que no podía ir por el aniversario por su esposa, bueno, anécdotas de la familia”.

Así fueron los XV años de Zayda Zamora

Más allá de la anécdota con Presidencia, Zayda también recordó algunos detalles de aquella celebración. De acuerdo con su relato, utilizó un vestido de diseñador y preparó una coreografía para la fiesta.

Uno de los elementos que ahora recuerda fueron los centros de mesa, pues aseguró que colocaron recipientes con peces beta, una práctica que actualmente considera poco adecuada.

La propia influencer mexicana calificó ese detalle como algo que actualmente estaría “funado”, al recordar la celebración que tuvo cuando era adolescente.

El papá de la influencer tiene una fotografía junto al expresidente Felipe Calderón. (Foto: Captura)

¿Quién es Zayda Zamora, la influencer que invitó a Felipe Calderón a sus XV años?

Zayda Zamora es una creadora de contenido originaria de Monterrey, Nuevo León, que mantiene actividad en redes sociales. Además de ser influencer, se dedica a la planeación de bodas, actividad conocida como wedding planner.

Entre sus funciones se encuentra la organización de distintos elementos de una celebración, desde la comida y las bebidas hasta la elección de recintos y la decoración de los espacios donde se realizan los eventos.

Zamora también cuenta con una productora enfocada en la realización de videos para bodas y otros proyectos audiovisuales.

En cuanto a su vida personal, tiene dos hijos menores de edad y mantiene una relación con una persona identificada en redes sociales como Jared Dionicio.