¿Consumir creatina provoca cáncer? Esto es lo que realmente encontró un estudio de Nature

La creatina es un tipo de aminoácido que incluso el mismo cuerpo genera. (Foto: Shutterstock)

Un estudio publicado en Nature Communications encontró que la creatina, sustancia utilizada ampliamente como suplemento alimenticio, puede aumentar la actividad de las plaquetas y favorecer la formación de metástasis, según los resultados en distintos modelos experimentales hechos con ratones.

La publicación en la revista científica rápidamente llegó a los titulares de medios de comunicación en todo el mundo y despertó dudas sobre el alcance de los nuevos hallazgos y qué podría significar para los seres humanos.

La investigación —desarrollada por un equipo de científicos del Longyan First Hospital, afiliado a la Universidad Médica de Fujian, en colaboración con investigadores de la Universidad de Fudan, en Shanghai, China— se concentró en responder qué ocurre con las plaquetas, fragmentos de megacariocitos que intervienen en la coagulación sanguínea, cuando hay suplementación con creatina y cómo ese cambio puede influir en la propagación de células tumorales o cancerígenas. Para ello, los científicos combinaron experimentos en ratones con una prueba pequeña en personas sanas.

¿Qué es la creatina y para qué sirve?

La creatina es un compuesto natural que el cuerpo produce en el hígado y los riñones a partir de los aminoácidos arginina y glicina, con participación de la metionina, y que también se obtiene al consumir alimentos como carne y pescado.

Entre sus funciones están la retención de agua en las células musculares y la mejora del rendimiento físico, lo que estimula el crecimiento del músculo.

Debido a su uso extendido como suplemento alimenticio y a que ha sido estudiada durante décadas, existe una amplia literatura científica sobre sus efectos y diversos trabajos, citados por el estudio, respaldan su seguridad en adultos sanos.

¿Entonces qué relación tiene con el desarrollo del cáncer?

El nuevo trabajo plantea un posible efecto en un escenario muy específico: los investigadores observaron que la creatina puede modificar la actividad de los megacariocitos, células encargadas de producir plaquetas, y que este cambio termina generando plaquetas más activas o hiperreactivas, lo que favorecería la propagación de células tumorales.

¿Qué son las plaquetas y qué se encontró en el estudio sobre la creatina de Nature?

Las plaquetas, o trombocitos, son pequeños fragmentos de células sin núcleo que se producen en la médula ósea y viajan por la sangre para ayudar a la coagulación.

En los experimentos descritos por los investigadores se encontró que las plaquetas también pueden interactuar con células tumorales y contribuir a que estas sobrevivan y se establezcan en otros órganos.

Por eso, el equipo buscó determinar si la creatina podía modificar ese comportamiento.

En los experimentos con ratones, los animales que recibieron creatina presentaron una mayor actividad plaquetaria y, a su vez, una mayor cantidad y tamaño de lesiones metastásicas en los pulmones en varios modelos de cáncer, incluidos melanoma, cáncer colorrectal, cáncer de pulmón y cáncer de mama.

Cuando los investigadores eliminaron o inhibieron las plaquetas, este efecto disminuyó.

¿Cómo fue el estudio sobre la creatina y el cáncer en humanos?

Para explorar si el fenómeno podía observarse en humanos, los investigadores estudiaron a 11 personas sanas de entre 20 y 25 años, quienes consumieron 20 gramos diarios de creatina monohidratada durante 14 días.

Después de ese periodo, la cantidad de plaquetas no cambió de manera significativa, pero sí aumentó su actividad.

Los investigadores utilizaron las plaquetas obtenidas de esos participantes y las introdujeron junto con células tumorales en ratones.

Las plaquetas extraídas de esos humanos favorecieron metástasis cuando fueron transferidas a ratones inmunodeficientes.

Pese a esos resultados, los autores del estudio califican sus datos sobre los humanos como preliminares.

La creatina es un compuesto natural que el cuerpo produce y que también se obtiene al consumir alimentos como carne y pescado. (Shutterstock)

¿Por qué la creatina afecta el nivel de plaquetas?

El estudio también identificó una posible explicación para este fenómeno. De acuerdo con los autores, la creatina es transportada al interior de los megacariocitos mediante la proteína SLC6A8, lo que desencadena un proceso que genera plaquetas con un comportamiento más activo.

Los investigadores no encontraron que la creatina actuara directamente sobre las plaquetas en sus experimentos. En cambio, sus resultados apuntan a que el cambio ocurre previamente, en los megacariocitos que producen esas plaquetas.

Cuando bloquearon componentes de esta vía, también se redujeron los efectos relacionados con la metástasis en los modelos animales.

“El descubrimiento interesante es la biología del megacariocito porque abre una posible diana terapéutica… O sea, más fácil: el mensaje científico podría ser ‘podemos intervenir sobre el metabolismo del megacariocito para reducir mecanismos de metástasis’. No tanto ‘no tomes creatina’”, afirmó Fernanda Montes de Oca, Doctora y Maestra en Medicina Clínica, en su cuenta de X, al interpretar los hallazgos del estudio.

Montes de Oca también aclaró que aunque el estudio sí muestra muy buena evidencia preclínica de que la creatina modifica la biología del megacariocito, produce plaquetas hiperreactivas capaces de favorecer metástasis, la evidencia humana es preliminar.

“¿Y qué NO demuestra? Que tomar creatina aumente la incidencia de metástasis en humanos, que tres a cinco gramos produzcan este efecto; que consumidores crónicos tengan más metástasis y que aumente recurrencia tumoral", aclaró.

En ese contexto, ¿el consumo de creatina puede provocar cáncer? Por ahora, los expertos coinciden en que no hay evidencia suficiente para recomendar que personas sanas dejen de consumir creatina, y los resultados de este nuevo estudio deben validarse a través de investigaciones de mayor escala.