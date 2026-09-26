Mega Procesión de Catrinas 2026 en CDMX: ¿Cuándo es y cómo participar en los contingentes?

Conoce el horario, la ruta y dónde ver la Mega Procesión de las Catrinas 2026 en la Ciudad de México.

La Ciudad de México volverá a llenarse de celebración, maquillaje, flores de cempasúchil y las más espectaculares representaciones de la muerte con la Mega Procesión de las Catrinas 2026, uno de los eventos que forman parte de las actividades por el Día de Muertos en la capital.

La edición de este año será la número 13 de la procesión, que nació en 2014 con una convocatoria de alrededor de 300 personas y que desde entonces ha crecido hasta reunir a miles de participantes y espectadores.

Si quieres asistir, ya puedes apartar la fecha y conocer los puntos por los que avanzará el contingente.

¿Cuándo será la Mega Procesión de las Catrinas 2026?

La Mega Procesión de las Catrinas 2026 se realizará el domingo 25 de octubre en la Ciudad de México.

El recorrido comenzará a las 18:00 horas, con salida desde el Ángel de la Independencia, y avanzará hacia el Centro Histórico hasta llegar al Zócalo. La llegada de los contingentes está prevista alrededor de las 20:30 horas.

Antes del desfile también habrá actividades para quienes quieran prepararse y caracterizarse como catrinas o catrines.

De acuerdo con la información publicada por los organizadores, habrá un escenario junto al Ángel de la Independencia con presentaciones de distintos artistas entre las 14:00 y las 20:00 horas.

¿Por qué calles pasará el desfile de Catrinas este año?

La ruta de la Mega Procesión recorrerá algunas de las vialidades más conocidas de la capital.

El trayecto de 2026 contempla:

Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

5 de Mayo

Zócalo de la Ciudad de México

¿Cómo participar en la Mega Procesión de las Catrinas?

La procesión busca rendir homenaje a la Catrina como uno de los símbolos más reconocibles de la cultura mexicana y del Día de Muertos.

La primera edición se realizó el 26 de octubre de 2014, cuando la productora Jessy Esquivias convocó a unas 300 personas. Desde entonces, el proyecto ha buscado fortalecer la celebración de Día de Muertos y generar una experiencia alrededor de esta tradición.

Si quieres formar parte de la Mega Procesión de Catrinas 2026, todavía estás a tiempo de registrarte en alguno de los contingentes temáticos oficiales. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 5 de octubre para quienes quieran sumarse al recorrido.

Para participar, las personas interesadas deberán cumplir con algunos requisitos:

Dar una cooperación simbólica de 25 pesos por persona. Elegir un solo contingente (si envías solicitud a más de uno tu registro será eliminado automáticamente). Completar el registro que se encuentra en el sitio oficial de la Mega Procesión de las Catrinas.

¿Dónde puedo ver la Mega Procesión de Catrinas?

La organización recomienda a quienes quieran observar el paso de la procesión elegir con anticipación algún punto sobre Paseo de la Reforma, Avenida Juárez o 5 de Mayo, mientras que otra opción es esperar la llegada de los contingentes en el Zócalo.

Además, la organización anunció que contará con transmisión en vivo a través de su página de Facebook para quienes no puedan acudir a las calles de la capital.

La Mega Procesión de las Catrinas forma parte del calendario de actividades que anteceden al Día de Muertos en la CDMX y se suma a otros eventos de la temporada, como el Desfile de Alebrijes Monumentales y el Gran Desfile de Día de Muertos.