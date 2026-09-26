‘Chocolate’, el perrito policía con ‘olfato de oro’ que descubrió 249 kilos de droga en Tijuana

Dentro del compartimento oculto fueron encontrados 195 paquetes con un peso aproximado de 249 kilogramos de presunta droga.

Un doble fondo en un tractocamión escondía 195 paquetes con presunta cocaína y fentanilo, pero el cargamento no pasó desapercibido durante una revisión en la Garita de Otay, en Tijuana, Baja California. El responsable de detectar el compartimento fue ‘Chocolate’, un ejemplar canino que apoyó a las autoridades durante la inspección.

El aseguramiento ocurrió este sábado 26 de septiembre, cuando personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), revisó un tractocamión que pretendía cruzar por el punto fronterizo.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el binomio canino ‘Chocolate’ olfateó la presencia de sustancias ilícitas en la unidad. Al realizar una inspección más detallada, los elementos localizaron un doble fondo en la caja del vehículo.

(Agencia Nacional de Aduanas)

¿Qué encontró ‘Chocolate’ en un tráiler en Tijuana?

Dentro del compartimento oculto fueron encontrados 195 paquetes con un peso aproximado de 249 kilogramos de presunta droga.

El cargamento estaba compuesto por 184 paquetes con cocaína y 11 con fentanilo, de acuerdo con el reporte sobre el aseguramiento.

Tras el hallazgo, el conductor del tractocamión fue detenido. Tanto la unidad como las sustancias aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, autoridad que deberá continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica del detenido.

El operativo se realizó en uno de los principales puntos de revisión de Tijuana, donde las autoridades federales mantienen labores de inspección y vigilancia para detectar mercancías y sustancias ilícitas ocultas en vehículos de carga.

‘Chocolate’ ya había detectado otro cargamento de droga en Tijuana

El aseguramiento de este sábado no es el primer operativo reciente en el que participa ‘Chocolate’.

El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre otro decomiso realizado en la Aduana de Tijuana con apoyo del mismo ejemplar canino.

En aquella ocasión, ‘Chocolate’ participó en la revisión de un camión que transportaba tunas. Durante la inspección, los elementos localizaron un doble fondo debajo del piso de la caja y encontraron 76 paquetes con 75.9 kilos de clorhidrato de cocaína.

El cargamento también fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Con información de Quadratín.