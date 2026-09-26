Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California, sale de El Altiplano; continuará su proceso en libertad

Del Altiplano a Ensenada: Ernesto Ruffo sale de prisión y llevará su proceso desde casa. (Ricardo Guadarrama)

Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California, dejó este sábado 26 de septiembre el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, para que siga su proceso judicial en su domicilio ubicado en Ensenada.

La salida del exfuncionario fue a bordo de un carro blindado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, resguardado por efectivos federales y a distancia por elementos de la Guardia Nacional.

Así lo determinó ayer viernes un juez federal con residencia en Almoloya de Juárez. El juzgador federal que tiene el caso le impuso a Ernesto ‘N’ otras medidas para complementar la medida, como entregar su pasaporte y visa, prohibición de salir del país, no comunicarse con las otras personas involucradas en el proceso, además de que será vigilado las 24 horas por elementos de la Guardia Nacional.

El exgobernador de Baja California tenía poco más de dos meses recluido en el Penal del Altiplano. Verónica Ruffo, hija de Ernesto ‘N’, aseguró que durante el tiempo que permaneció privado de la libertad enfrentó complicaciones de salud: perdió seis kilos de masa corporal y un diente.

En este contexto, la defensa del exfuncionario logró el cambio de medida cautelar al presentar diversos elementos, como su edad, ya que al día de hoy tiene 74 años, y su condición de salud requiere atención médica constante.

¿De qué acusa la FGR a Ernesto Ruffo?

De acuerdo con las investigaciones, el exgobernador de Baja California presuntamente legitimó las operaciones de una red de huachicol fiscal que operaba a través de la empresa Ingemar.

El exmandatario habría diseñado el esquema de simulación fiscal en las aduanas y coordinado a los operadores que realizaban directamente el presunto delito.

Las investigaciones señalan que el objetivo de la operación era obtener un beneficio económico mediante la evasión de impuestos y la venta de combustible no declarado proveniente de Estados Unidos.

Por su parte, el gobierno y las autoridades federales han mantenido una postura firme sobre los presuntos delitos atribuidos a Ernesto ‘N’.

El caso generó diversos posicionamientos entre figuras políticas de primer nivel, incluido el expresidente Felipe Calderón.

Asimismo, familiares, amigos y algunos funcionarios panistas calificaron el hecho como un caso de persecución política. En el terreno procesal, está previsto que en los próximos días el exgobernador llegue a su domicilio, que estará bajo vigilancia de la Guardia Nacional.