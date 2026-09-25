Juez otorga prisión domiciliaria para Ernesto Ruffo Appel, exgobernador presuntamente ligado a huachicol

Luego de permanecer por más de dos meses internado en el Penal del Altiplano por el presunto delito de contrabando de hidrocarburos, Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador panista en Baja California (1989-1995), tendrá la oportunidad de llevar su proceso desde casa.

El juez federal, Mario Elizondo Martínez, determinó la mañana de este viernes que el exmandatario sea puesto bajo la modalidad de prisión domiciliaria tras los distintos elementos presentados por la defensa del acusado.

Dentro de los principales aspectos se menciona la edad de Ruffo Appel, quien hoy en día tiene 74 años de edad, además, se resaltó las necesidades médicas que requiere para poder mantenerse con niveles estables de salud.

La decisión final del juez fue que en un lapso de 48 horas Ernesto Ruffo sea sacado del Penal del Altiplano para ser llevado a su domicilio en Ensenada, Baja California, donde lleva más de una década residiendo; la vigilancia del detenido será a cargo de elementos de la Guardia Nacional.

Pese a lo anterior, no queda deslindado de la investigación complementaria que se mantiene en proceso por el presunto tráfico de combustibles, conocido coloquialmente como “huachicoleo”.

Apenas el día de ayer, familiares, amigos, exfuncionarios y militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, se dieron cita en una capilla de la Zona Centro de Tijuana para llevar a cabo una misa por la salud y liberación de Ernesto Ruffo Appel.

Su hija, Verónica Ruffo, la cual se encuentra en la lista de posibles candidatas del PAN a la gubernatura de Baja California, indicó durante los dos meses que su padre estuvo preso las dificultades que enfrentaba para mantenerse sano, llegando a perder un diente y alrededor de seis kilos de masa corporal.

Fue el pasado 19 de julio cuando Ernesto Ruffo Apple fue ingresado al Penal del Altiplano; previo a eso se encontraba en las oficinas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México.

Desde entonces se realizaron manifestaciones, peticiones públicas y hasta la creación de un Comité Plural por la Liberación de Ruffo Appel, todo esto en Baja California, luego que sus familiares, amigos y algunos funcionarios panistas consideren que sea un preso político.