¿Quién comprará AHMSA? Arranca la subasta con seis postores interesados

Tras casi cuatro años sin recibir salarios, los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA) se mantienen a la expectativa del resultado de la subasta de la siderúrgica ubicada en Monclova, Coahuila, que arrancó este viernes alrededor de las 11:00 en la sede del Poder Judicial de la Federación.

La diligencia, encabezada por la jueza Ruth Haggi Huerta García, encargada del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, reúne a representantes laborales, acreedores y al síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

De acuerdo con Juan Lucio Torres, líder del Grupo de Defensa Laboral de los Trabajadores de AHMSA, hasta ahora existen buenas señales sobre el avance de las negociaciones, toda vez que los seis interesados en la adquisición de la acerera se presentaron a la audiencia para participar en la puja.

“La subasta empezó a las 11 de la mañana; ahorita ya vamos para 2 horas desde que empezó esto. Ahorita parece que tuvieron un receso; las personas que están dentro nos están diciendo que sí están pujando por la empresa”, dijo a El Financiero el dirigente laboral.

Detalló que en la sala se encuentran Julián Torres, del Grupo de Defensa Laboral; los dirigentes del Sindicato Democrático de Trabajadores Mineros, así como los acreedores de AHMSA y MINOSA: Cargill, Villacero, Caterpillar, Julio Villarreal, del Banco Afirme, e incluso representantes de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Lo que sí nos preocupa ahorita es que la última noticia que nos dio el síndico en la mañana es que ninguno de los seis postores calificados había cubierto la garantía de seriedad de 56 millones 368 mil dólares, pero esperemos que esto se nos logre”, agregó a las afueras del Poder Judicial.

Entre los acreedores con esa posibilidad se encuentran Cargill, Afirme, Caterpillar, Pemex, Unifin y Tubacero, cuyos intereses podrían incidir en el desenlace del procedimiento.

En medio de un grupo de al menos 60 trabajadores, Lucio Torres confió en que, al finalizar la audiencia de subasta, la acerera quede en manos de un empresario “honesto” que permita a los trabajadores recibir su liquidación e incluso retomar sus actividades en la siderúrgica.

“Esperamos que la empresa se venda, que la agarre algún empresario honesto, que la ponga a trabajar y, sobre todo, que se vuelvan a recuperar los 14 mil empleos que se perdieron con el cierre de la empresa. Una, una empresa que la quebró un delincuente de cuello blanco llamado Alonso Ancira Elizondo”, concluyó el dirigente de los trabajadores.