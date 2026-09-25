ONU pide al presidente de Irán resolver conflictos mediante el diálogo y respetar el estrecho de Ormuz

El Consejo Europeo pide a Irán que permita la navegación en Ormuz y el cese de los ataques.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este viernes al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, resolver el conflicto en Oriente Medio mediante el diálogo y la negociación y respetar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, en un encuentro celebrado al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Según un comunicado, Guterres subrayó que cualquier salida al conflicto tiene que respetar plenamente el derecho internacional, “incluidas las libertades y los derechos de navegación en el estrecho de Ormuz”, por donde, hasta la guerra con EU, circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo.

El secretario general reafirmó el compromiso de la ONU de “respaldar todos los esfuerzos diplomáticos” con vistas a encontrar una solución al conflicto.

La reunión se produce mientras Estados Unidos e Irán mantienen contactos diplomáticos para tratar de poner fin al conflicto, que se prolonga desde hace meses y ha afectado gravemente al tráfico en Ormuz.

¿Cuáles son las condiciones de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz?

Irán ha planteado la posibilidad de reabrir el estrecho y retomar las conversaciones sobre su programa nuclear si Washington levanta el bloqueo naval de sus puertos, reduce la presión militar y cumple otras condiciones.

El propio Guterres advirtió esta semana que el tránsito por el estrecho de Ormuz se encuentra “prácticamente paralizado” y ha reclamado el pleno respeto de los derechos de navegación y la protección de los buques y sus tripulaciones civiles.

Pezeshkian participó el miércoles en el debate general de la 81.ª Asamblea General de la ONU, donde defendió que Irán está dispuesto a negociar, aunque rechazó ceder ante la presión militar y las sanciones estadounidenses.

La guerra de Irán, que Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero, está a punto de cumplir siete meses sin que Washington haya logrado el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás y tras varios intentos frustrados de negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto.