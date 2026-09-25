Juchitán está ‘sitiada’: Fuerzas federales toman control del municipio tras detención de alcalde

En la 'mañanera' de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el alcalde de Juchitán era investigado desde hace tiempo.

Fuerzas estatales y federales asumieron el control de la seguridad pública en Juchitán, esto después de que el gobernador Salomón Jara pidió la desaparición del ayuntamiento.

Los elementos intervinieron la comandancia de Juchitán donde revisaron y resguardaron las armas asignadas a los policías locales durante este viernes 25 de septiembre.

El Gobierno de Oaxaca desplegó a más de 250 policías estatales y de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, en coordinación con fuerzas federales, desde el jueves 24 de septiembre. Como parte de la movilización, la carretera federal permanece cerrada a la altura de la comandancia de Juchitán.

La intervención ocurre después de la captura de Miguel ‘N’, alcalde de Juchitán y presunto miembro de ‘Los Cromos’, un ‘brazo’ del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en Oaxaca.

También fue aprehendido John Keny ‘N’, excomisionado de la Policía Municipal. La Fiscalía atribuye al exjefe policiaco una probable responsabilidad en delitos contra la investigación y seguridad del Estado.

Con la Policía Municipal bajo intervención, la seguridad de Juchitán queda a cargo de las corporaciones estatales y federales mientras el Congreso define la situación administrativa del municipio.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la detención del alcalde de Juchitán?

Afirmó que la detención de Miguel ‘N’ fue resultado de una investigación que las autoridades realizaban desde tiempo atrás por denuncias sobre presuntos vínculos entre funcionarios municipales y la delincuencia organizada.

Sheinbaum aclaró que la captura del alcalde de Juchitán no está relacionada con la denuncia de Elvis Guerra, diseñadora cuya vivienda fue atacada a balazos después de que se negó a pagar 200 mil pesos a extorsionadores.

“La detención se da en el mismo momento, o unos días después de la denuncia de Elvis, pero no está directamente relacionado”, explicó en conferencia desde Villahermosa, Tabasco.

Miguel ‘N’ fue detenido el miércoles 23 de septiembre junto con Carlos Alberto ‘N’, alias ‘La Parca’. El alcalde enfrenta señalamientos por extorsión y delitos contra la seguridad del Estado y se le ‘congelaron’ sus cuentas como medida precautoria, informó el secretario Omar García Harfuch.

Tras su captura, decenas de personas bloquearon el acceso a la zona conocida como Canal 33, uno de los puntos de circulación en Juchitán. Posteriormente, los inconformes colocaron y encendieron llantas sobre la carretera.