Detienen a exjefe de la policia de Juchitán, Oaxaca: Es señalado de proteger a ‘Los Cromos’

El excomisario de la policía municipal de Juchitán fue detenido. (Foto: Especial)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre la captura de John Kenny ‘N’, quien se desempeñó como comisionado de la Policía Municipal de Juchitán, señalado por su probable responsabilidad en delitos contra la investigación y seguridad del Estado.

La aprehensión ocurrió como parte de la segunda fase del operativo desplegado en Juchitán y otros puntos del Istmo de Tehuantepec, luego de que un día antes fuerzas estatales y federales detuvieran al presidente municipal Miguel ‘N’, ‘Quetu’, y a Carlos Alberto ‘N’, ‘La Parca’.

Las autoridades han relacionado a los detenidos con una investigación en torno a la organización denominada ‘Los Cromos’.

¿De qué se acusa al exjefe policiaco de Juchitán?

De acuerdo con la Fiscalía estatal, al excomisionado se le atribuye presuntamente haber brindado protección al grupo delictivo. La institución señaló que esta detención deriva de las investigaciones realizadas dentro del operativo conjunto y de las líneas de investigación abiertas para identificar a personas que posiblemente habrían facilitado las actividades de esa estructura en la región.

La orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la Unidad de Fuerza de Acción Estratégica de la FGEO, con apoyo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal.

¿Quiénes son ‘Los Cromos’?

La Fiscalía sostiene que ‘Los Cromos’ mantienen presencia en la región del Istmo y ha sido identificado por las autoridades como una estructura vinculada presuntamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En este punto, las acusaciones forman parte de investigaciones ministeriales y deberán ser determinadas por las autoridades judiciales correspondientes.

La captura del exjefe policial ocurre 24 horas después del operativo que colocó a Juchitán en el centro de una acción coordinada entre corporaciones estatales y federales.

En el caso del presidente municipal, las autoridades federales y estatales informaron que enfrenta señalamientos por su probable participación en delitos como extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

También se informó sobre investigaciones relacionadas con extorsión y cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como presuntos mecanismos de protección que habrían permitido operar a grupos delictivos en la zona.

Como parte de las acciones financieras relacionadas con la investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera informó sobre la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas vinculadas con la indagatoria.

Tras la detención del presidente municipal se registraron movilizaciones de personas que exigieron su liberación. También fueron reportados bloqueos en accesos a Juchitán y la quema de neumáticos sobre algunos puntos carreteros, situación que generó afectaciones temporales a la circulación.

El alcalde fue trasladado primero desde Juchitán hacia la Ciudad de México y posteriormente ingresó al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, en el Estado de México, donde enfrentará el proceso correspondiente por los delitos que le imputan las autoridades.

En paralelo, el Gobierno de Oaxaca informó que la seguridad pública de Juchitán quedaría bajo responsabilidad de la Policía Estatal, mientras continúan las investigaciones.

El gobernador Salomón Jara Cruz señaló que existen indagatorias relacionadas con otros servidores públicos del ayuntamiento, aunque cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante los procedimientos legales correspondientes.