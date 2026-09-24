¿Qué se sabe del laboratorio de metanfetamina ligado a un cártel mexicano desmantelado en Nigeria?

Un laboratorio de metanfetamina fue desmantelado en Nigeria. Las autoridades señalan vínculos con un presunto cártel mexicano. (Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria).

La Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria (NDLEA) informó el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetamina en el estado de Enugu, donde fueron detenidos dos hombres señalados como presuntos responsables de coordinar la producción de la droga junto con un supuesto integrante de un cártel mexicano.

Los detenidos fueron identificados como Chukwu Obumneme Christopher, alias “Brown”, de 45 años, y Chukwu Georginus Monday, alias “George”, de 60. De acuerdo con la NDLEA, ambos operaban las instalaciones en asociación con Rodríguez Villanueva, a quien las autoridades nigerianas describieron como un miembro de un cártel mexicano con base en Ciudad de México.

Villanueva no fue detenido. Según la agencia antidrogas, abandonó Nigeria y actualmente es buscado por las autoridades. También figuran como prófugos Uchenna, alias “Uche”, y Celestine Ikemefuna Iwuchukwu.

El laboratorio fue localizado en la comunidad de Eziama, en Obeagu, distrito de Awgu, en el estado de Enugu, en el sureste de Nigeria. Las investigaciones de una Unidad de Operaciones Especiales de la NDLEA permitieron seguir los movimientos de “Brown” entre los estados de Lagos, Enugu y Anambra antes de llegar al inmueble donde se encontraba la instalación clandestina.

Dos hombres fueron detenidos en Nigeria por operar un laboratorio de metanfetamina junto con un presunto integrante de un cártel mexicano. (NDLEA).

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia, el sitio contaba con reactores y equipos de destilación improvisados y tenía capacidad para producir metanfetamina a escala comercial. Las autoridades señalaron que sus características eran similares a las de otros laboratorios desmantelados recientemente en Ogun, Oyo y Ebonyi.

Durante el operativo fueron aseguradas grandes cantidades de precursores químicos, entre ellos 690 litros de metilamina, mil litros de alcohol isopropílico, 300 litros de ácido clorhídrico, 290 litros de tolueno y una cantidad similar de acetona.

También se decomisaron 400 litros de hidróxido de sodio líquido, 125 kilogramos de N-fenilacetamida, 414 kilogramos de acetato de plomo y 769.6 kilogramos de ácido tartárico, además de otras sustancias controladas.

La NDLEA señaló que los materiales encontrados son compatibles con una operación para fabricar metanfetamina mediante el método P2P.

Al menos cinco mexicanos detenidos desde mayo

Los dos detenidos fueron presentados ante el Tribunal Superior Federal, en su división judicial de Enugu, para responder a cinco cargos relacionados con conspiración, organización, gestión y financiación de una organización de narcotráfico, así como posesión ilegal de precursores químicos utilizados para producir metanfetamina.

Después de que los acusados presentaron sus declaraciones, la jueza Segun-Bello estableció el 21 de octubre de 2026 como fecha para continuar el juicio, luego de que la NDLEA solicitara una audiencia acelerada.

Este es el cuarto laboratorio de producción de metanfetamina a gran escala desmantelado en Nigeria desde mayo, de acuerdo con la información proporcionada. Además, Femi Babafemi, portavoz de la NDLEA, declaró a AFP que al menos cinco mexicanos han sido detenidos en el país desde mayo en operaciones relacionadas con laboratorios de metanfetamina.

Las autoridades nigerianas sostienen que las investigaciones apuntan a una operación transnacional en la que participan redes nigerianas y presuntos integrantes de organizaciones criminales mexicanas.

El caso se desarrolla en un contexto en el que África Occidental se ha consolidado como una plataforma para el tránsito de drogas provenientes de Sudamérica con destino a Europa.

-Con información de Quadratín.