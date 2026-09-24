¿Necesitas chamba? La Marina abre vacantes en CDMX: Estos son los perfiles y requisitos que busca

La Marina Armada de México abrió vacantes en CDMX para especialistas en IA, ciencia de datos y otras áreas.

La Secretaría de Marina (Semar) difundió una convocatoria de reclutamiento para mujeres y hombres mexicanos interesados en integrarse a sus filas en la Ciudad de México, con vacantes dirigidas principalmente a personas con formación en inteligencia artificial, ciencia de datos, Big Data, contabilidad, electrónica y conducción.

La convocatoria forma parte de las contrataciones que la Semar publica para personal naval y civil. En su portal oficial, la dependencia advierte que los trámites de contratación son gratuitos, directos y personales, y que no cuenta con intermediarios.

Las personas interesadas deberán acudir a las oficinas de reclutamiento ubicadas en Pedro Sainz de Baranda S/N, Coapa, Ex-Ejido de San Pablo Tepetlapa, Coyoacán, C.P. 04800, Ciudad de México, para iniciar el proceso correspondiente.

¿Qué vacantes ofrece la Marina en CDMX?

La convocatoria contempla distintos puestos y servicios, desde niveles de posgrado y licenciatura hasta perfiles técnicos y de conducción.

Estas son las vacantes disponibles:

Maestría en Inteligencia Artificial.

Maestría en Ciencia de Datos.

Maestría en Big Data.

Ingeniería en Inteligencia Artificial.

Ingeniería en Ciencia de Datos.

Ingeniería en Big Data.

Licenciatura en Inteligencia Artificial.

Licenciatura en Ciencia de Datos.

Licenciatura en Big Data.

Licenciatura en Contabilidad.

Técnico o técnica en Electrónica.

Conductor o conductora de automóvil.

¿Cuáles son los requisitos para entrar a la Marina?

De acuerdo con la convocatoria de la Semar, las personas aspirantes deben cumplir una serie de condiciones antes de continuar con el proceso de selección.

Entre los principales requisitos están:

Tener nacionalidad mexicana .

. Tener 18 años cumplidos .

. Contar con una estatura mínima de 1.63 metros para hombres y 1.55 metros para mujeres .

. Tener un Índice de Masa Corporal (IMC) de entre 18.5 y 24.9 .

. Resultar apto o apta en las evaluaciones médica, clínica y de perfil psicométrico .

. Cubrir el perfil correspondiente de acuerdo con las directivas vigentes.

No haber desertado de las Fuerzas Armadas.

No haber pertenecido anteriormente a otra Fuerza Armada o a instituciones de procuración de justicia o seguridad pública federal, estatal, municipal o gubernamental.

No contar con antecedentes penales.

¿Qué documentos necesitas para entrar a la Semar?

La Secretaría de Marina también establece requisitos específicos de documentación para quienes participan en sus procesos de contratación.

Las personas interesadas deberán presentar original y copia de la documentación solicitada. Entre los documentos se encuentran:

Acta de nacimiento.

Currículum Vitae.

CURP.

Cartilla del Servicio Militar Nacional o constancia válida del trámite de liberación, excepto mujeres.

Credencial para votar del INE o recibo de trámite de reposición.

Comprobante de domicilio.

Carta de antecedentes no penales de la localidad y entidad federativa, con excepción del área metropolitana.

RFC expedido por el SAT.

Dos fotografías recientes a color, tamaño infantil.

Fotografías recientes a color de cuerpo completo, de frente y de perfil.

Firma electrónica vigente (e.firma).

¿Dónde registrarte para las vacantes de Marina en CDMX?

Las personas interesadas en alguna de las vacantes pueden acudir directamente a las oficinas de reclutamiento de la Semar en la Ciudad de México:

Dirección: Pedro Sainz de Baranda S/N, Coapa, Ex-Ejido de San Pablo Tepetlapa, Coyoacán, C.P. 04800, Ciudad de México.

Correo de contacto: jopnav.s9@semar.gob.mx.

La Secretaría de Marina también cuenta con información sobre sus contrataciones vigentes y los canales oficiales para realizar consultas relacionadas con sus procesos de reclutamiento.

Pero, ¡ojo! La Marina también ha alertado sobre posibles fraudes relacionados con sus procesos de contratación. La dependencia aseguró que no solicita dinero, depósitos o transferencias para apartar lugares o agilizar trámites, y que tampoco realiza procesos de reclutamiento mediante redes sociales o gestores externos.