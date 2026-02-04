78% de mexicanos rechaza propuesta de fuerzas militares de EU en nuestro país: Encuesta EF

La encuesta de El Financiero arroja que el 76 por ciento de los mexicanos prefiere defender la soberanía y que Estados Unidos no se meta en los asuntos nacionales. [Fotografía. Shutterstock]

La encuesta nacional de El Financiero realizada en enero revela que una mayoría de 78 por ciento de mexicanos está en desacuerdo con el empleo de fuerzas militares de Estados Unidos para combatir a grupos criminales en México. El 21 por ciento dijo sí estar de acuerdo con esa posibilidad.

Esas cifras son muy parecidas a las que se registraron en diciembre pasado, y en ambos casos el rechazo ha sido más alto desde enero de 2025.

Relación Bilateral

En este enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente insistió en esa posibilidad, lo cual probablemente ha reforzado el rechazo entre la opinión pública mexicana.

Según el sondeo, la imagen de Donald Trump se mantiene en una mayoría negativa, con 81 por ciento que opina mal o muy mal acerca de él, frente al 11 por ciento que expresa una opinión buena o muy buena.

Imagen de Donald Trump

relación Donald Trump y Claudia Sheinbaum

La encuesta arroja que una mayoría de 76 por ciento prefiere defender la soberanía y que Estados Unidos no se meta en los asuntos nacionales mientras que 23 por ciento prefiere que haya una mayor colaboración con ese país en contra del crimen organizado.

Cooperación México-EU

Al preguntar a las personas entrevistadas qué opinan de las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, 26 por ciento expresó una opinión buena o muy buena, frente a una mayoría de 66 por ciento que expresó una opinión mala o muy mala.

Por su parte, ante las intenciones de Trump de anexar Groenlandia a su país, 13 por ciento expresó una opinión favorable y 75 por ciento una opinión desfavorable.

Al plantear la pregunta de qué tan probable es que Donald Trump ordene acciones militares contra los cárteles de la droga en México, 43 por ciento piensa que es un escenario muy o algo probable, mientras que una mayoría de 56 por ciento cree que es poco o nada probable.

Acciones de Estados Unidos

El sondeo revela que una mayoría de casi dos tercios de mexicanos, 64 por ciento, considera que Estados Unidos va por mal camino, mientras que 17 por ciento cree que va por buen camino.

Rumbo de EU

De una lista de asuntos internacionales, lo que más interesa a la población entrevistada son las redadas de ICE en contra de inmigrantes en Estados Unidos. Aunque una buena parte de las noticias en enero se centró en noticias de Minneapolis, Minnesota, las redadas buscan a la población latina o mexicana, así que 39 por ciento de entrevistados aseguró que el tema les interesa mucho o algo.

En comparación, la situación en Venezuela interesa a 35 por ciento, el conflicto palestino-israleí, a 33 por ciento (aunque llegó a registrarse 48 por ciento en octubre pasado), la situación en Irán, a 29 por ciento, y el asunto de Groenlandia, a 27 por ciento.

Interés en temas internacionales

Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 800 mexicanos adultos del 14 al 21 de enero de 2026. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-3.5 por ciento.