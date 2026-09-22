México mandó mil 73 marinos a entrenar a EU y Panamá... pero Senado reserva resultados

RIMPAC 2026 reunió a más de 30 mil participantes de 30 países durante cinco semanas en Hawái.

Más de mil elementos de la Marina Armada de México participaron este año en ejercicios multinacionales realizados en Estados Unidos y Panamá. Aunque el Senado solicitó a la Secretaría de Marina (Semar) informes sobre los resultados de estas operaciones, los documentos entregados al Legislativo fueron clasificados como reservados y no se hicieron públicos.

En total, mil 73 marinos fueron autorizados para salir del país entre junio y agosto de 2026. Los contingentes participaron en los ejercicios ‘RIMPAC 2026′, en Hawái; ‘FLEETEX 250′ e ‘INR 250′, en Virginia y Nueva York, así como ‘PANAMAX 2026′, en Panamá.

La reserva fue difundida este 22 de septiembre en la Gaceta del Senado. De acuerdo con la periodista Leticia Robles de la Rosa, se trata de la primera ocasión en que los reportes de este tipo de adiestramientos de la Semar son reservados.

Los ejercicios militares en los que participó la Marina de México

El grupo más numeroso estuvo integrado por 536 elementos, quienes participaron en el ejercicio multinacional ‘RIMPAC 2026′, realizado del 24 de junio al 31 de julio en Hawái.

De acuerdo con la autorización publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el contingente mexicano salió del país con armamento y equipo táctico a bordo de los buques ARM Usumacinta y ARM Juárez.

Otros 415 elementos participaron en el ejercicio ‘FLOTA 250′ (FLEETEX 250), realizado del 15 al 30 de junio en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, y posteriormente en la ‘Revista Naval Internacional 250′ (INR 250), del 1 al 8 de julio en Nueva York.

El tercer grupo estuvo conformado por 122 marinos, quienes participaron en ‘PANAMAX 2026′, en Panamá, del 3 al 14 de agosto, a bordo del ARM Jalisco.

Senado pidió informes sobre los resultados

Las autorizaciones aprobadas por el Senado establecieron que la Secretaría de Marina debía entregar un informe sobre los resultados de cada ejercicio dentro de los 30 días hábiles posteriores a su conclusión.

Sin embargo, los documentos que la Semar remitió al Senado fueron clasificados como información reservada.

Lo anterior fue sustentado en el artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disposición que contempla supuestos relacionados, entre otros aspectos, con la seguridad nacional, la defensa y las relaciones internacionales.

¿Qué reportó EU sobre el ejercicio RIMPAC 2026?

Por otro lado, la Marina de los Estados Unidos sí publicó un balance general de ‘RIMPAC 2026′.

El ejercicio, considerado por la Armada estadounidense como “el mayor ejercicio marítimo combinado y conjunto del mundo”, reunió a 30 países, más de 30 mil participantes, 30 buques de superficie, cinco submarinos y más de 197 aeronaves. Se desarrolló durante cinco semanas, del 24 de junio al 31 de julio, alrededor de las islas de Hawái.

El reporte de la Tercera Flota de Estados Unidos señaló que las fuerzas participantes realizaron más de 500 eventos de entrenamiento marítimo, más de 2 mil 400 salidas aéreas y respondieron a más de 5 mil simulacros operacionales.

Las actividades incluyeron guerra antisubmarina, ataques marítimos, defensa aérea y antimisiles, operaciones anfibias y logística. El ejercicio también concluyó con un escenario de simulación de combate en el que fuerzas enfrentadas reaccionaron de manera dinámica para evaluar sus capacidades conjuntas.