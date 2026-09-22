IMSS investiga la muerte de 5 bebés en hospital de Durango; detectan bacteria en Cuidados Intensivos

Cinco bebés murieron entre el 15 y el 19 de septiembre en la UCIN del IMSS en Durango.

Oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atrajeron la investigación por la muerte de cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Durango; se cuenta ya con la intervención de especialistas del SDeSeguro Social, la Secretaría de Salud, la Dirección General de Epidemiología, CENAPRECE y Cofepris.

Incluso se espera la visita del Director General del IMSS, Zoé Robledo, después de que el Instituto difundió un video institucional en el que Adriana Josefina Toriz Saldaña, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del Instituto, explicó las acciones emprendidas tras los cinco fallecimientos.

Hallan bacteria tras la muerte de cinco bebés en Durango

Los recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre, mientras permanecían internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Durante la vigilancia epidemiológica realizada en el área fue detectada una bacteria sensible a antibióticos de uso habitual, aunque el propio IMSS ha advertido que, con la información disponible, ese hallazgo no explica por sí solo las cinco muertes.

El microorganismo no ha sido identificado, y el Seguro Social se ha reservado la información al respecto, incluso no ha dado la explicación a los padres de familia.

Autoridades revisan expedientes, protocolos y medidas de prevención

El equipo federal en coordinación con Coprised, revisan los expedientes clínicos de los recién nacidos, los protocolos de atención, la vigilancia epidemiológica y las medidas aplicadas para prevenir y controlar infecciones dentro de la unidad.

La investigación es coordinada desde las oficinas centrales del IMSS por personal especializado y contempla también la participación de Cofepris y de las autoridades epidemiológicas federales. La UCIN permanece cerrada a nuevos ingresos como parte de las medidas de contención y vigilancia.

El IMSS informó además que, después de aplicar las medidas preventivas, no se han identificado nuevos casos de exposición en la unidad. Las autoridades sanitarias realizan muestreos y cultivos para determinar las condiciones del área y establecer si existe algún factor común entre los cinco fallecimientos.

Familias exigen explicaciones al IMSS; Zoé Robledo viaja a Durango

Padres entrevistados por El Financiero señalaron que varios de los bebés presentaron un deterioro rápido y cuestionaron que no se les hubieran entregado resultados de estudios de laboratorio ni una explicación clara sobre las causas de las muertes. También denunciaron presuntas irregularidades en las condiciones de higiene y atención dentro de la UCIN.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el director general del IMSS, Zoé Robledo, se encuentra en Durango donde se reunirá con las autoridades estatales, además de con su equipo en el estado, en busca del esclarecimiento de lo ocurrido.

Ante la incertidumbre que prevalece hasta este momento, el gobernador del estado Esteban Villegas, informó que ya se aplicaron medidas de contención y de vigilancia extrema en todos los hospitales que tienen unidades de cuidados intensivos y donde se atiende a menores de edad para evitar que haya proliferación de alguna bacteria, toda vez que hay médicos que laboran en varias instituciones de salud.