Asesinato de Karla Margarita en Jalisco: Fiscalía va por servicios de transporte en motocicletas

En el contexto de la asesinato de la estudiante Karla Margarita, presuntamente victimada por un conductor del servicio de transporte Didi Moto, quien se encuentra detenido, se endurecieron los operativos contra la prestación de esta modalidad que se considera prohibida en Jalisco, y se aseguraron en las últimas horas 41 motocicletas.

La joven estudiante de Medicina en la Universidad privada Cuauhtémoc de Guadalajara, fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre pasado, y su cuerpo fue localizado días después en un sembradío en Zapopan.

Las investigaciones de la Fiscalia de Jalisco llevaron a la detención de Eduardo Isaac ‘N’, operador del servicio Didi Moto que habría de trasladarla, pero en el camino, se desvió de su ruta y la agredió, aunque no se ha revelado el motivo; se le considera autor del crimen, y se encuentra recluido en el complejo carcelario de Puente Grande, bajo prisión preventiva oficiosa. Está semana se determinará su situación jurídica.

El caso ha provocado manifestaciones para exigir justicia, mayor seguridad en los campus universitarios, y mejoras en el transporte público.

Al momento se han endurecido los operativos contra la prestación de esta modalidad de servicio que se considera prohibida en Jalisco, y se aseguraron en las últimas horas 41 motocicletas.

Transporte en moto esta prohibido en Jalisco

El servicio Uber, Didi, InDrive, y Cabify, tiene restricciones para su prestación, y elementos policiales a cargo de la Secretaría de Transporte de Jalisco (SETRAN) impusieron sanciones de hasta 22 mil 628 pesos, además del retiro de la vehículo con el que se prestaba el servicio al momento del aseguramiento.

La dependencia dio a conocer que se busca evitar la prestación de un servicio que no está contemplado dentro de la normativa vigente en materia de movilidad y transporte en Jalisco, y la información refiere que desde el 9 de octubre de 2025 se les había comunicado por escrito que ofrecer transporte de pasajeros en motocicleta mediante sus plataformas no está permitido en Jalisco.

En el caso de inDrive, la empresa se comprometió a retirar esta opción de su plataforma en el estado en un plazo de 24 horas.

En un comunicado se hizo un llamado a las plataformas como a los motociclistas para que suspendan este tipo de operaciones y se les advirtió que quienes participen pueden enfrentar consecuencias administrativas.

En Jalisco está prohibido usar motos como sistema de transporte por apps. (Juan Carlos Huerta Vázquez).

También se recomendó a la ciudadanía a no utilizar este servicio, al considerar que implica riesgos para las personas pasajeras y para la seguridad vial.

Riesgo de las motocicletas y la ley sobre prestación del servicio de transporte

Especialistas del Hospital Civil de Guadalajara han informado que el 44 por ciento de las personas fallecidas en accidentes viales en la Zona Metropolitana de Guadalajara iban en motocicletas, de acuerdo a sus reportes de atenciones hasta junio de este año.

Los médicos han referido que las lesiones de tripulantes se estos vehículos aumentaron un 56 por ciento con relación al mismo periodo del año anterior.

La prestación del servicio de transporte de personas en motocicletas, está prohibida en el artículo 215, fracción XVI, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

Empresas se han escudado en vacíos legales

La prestación del servicio de transporte de pasajeros en motocicleta a través de Uber Moto y DiDi Moto en la CDMX se encuentra actualmente en un “vacío legal” y la Ley de Movilidad capitalina prohíbe el transporte colectivo o público de pasajeros en este tipo de vehículos, mientras que se han elevado iniciativas en el Congreso de la Ciudad de México para vetar, y otras para su regulación.

En noviembre de 2024, el Órgano de Administración Judicial informó que la aplicación Uber promovió una demanda de amparo para que el servicio de transporte de pasajeros pueda ser ofrecido por los repartidores de pedidos que se mueven en motocicletas.

El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la capital del País, Martín Santos, admitió el recurso aunque se negó a conceder una suspensión definitiva para exentar del cumplimiento de las reglas a a la empresa mientras se dicta sentencia de fondo en el juicio, y validó las razones de seguridad que llevaron a la Secretaría de Movilidad (Semovi) a considerar que las motocicletas no son un vehículo idóneo para prestar el servicio de transporte de pasajeros, de modo que tal prohibición tiene la finalidad de proteger el orden público e interés social.

En el expediente se expone que Uber acusa un exceso de facultades del Poder Ejecutivo al interpretar la Ley de Movilidad de la CDMX, pues las reglas del Gobierno local para plataformas sólo se refieren a automóviles, e impiden el uso de motocicletas.

La negativa de suspensión fue confirmada el 8 de noviembre por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, y el litigio del amparo sigue en curso.

Según datos de la SEMOVI, durante el primer trimestre de 2025 se registraron más de siete mil 500 colisiones con motocicletas, en las que 4 mil 50 personas resultaron lesionadas y 54 perdieron la vida.

Se alude a un caso registrado el 24 de julio de 2025, cuando una mujer murió mientras viajaba como pasajera en una motocicleta solicitada mediante DiDi sobre Paseo de la Reforma.

También se mencionó en los expedientes que otras dos personas resultaron con lesiones graves mientras utilizaban Uber Moto y DiDi Moto, y requirieron intervenciones quirúrgicas, pero no recibieron oportunamente la asistencia anunciada por las plataformas.

Por otra parte, el 28 de febrero de 2026, Ana Karen Nute Téllez, de 19 años, desapareció tras abordar una motocicleta solicitada mediante la modalidad DiDi Moto en San Antonio la Isla con destino a Metepec. Su cuerpo fue localizado días después en un predio de San Miguel Totocuitlapilco.

Karla Margarita Pérez, tenía 22 años, era originaria de Irapuato, Guanajuato, y llegó a Jalisco para estudiar Medicina. Realizaba su internado en el Hospitalito de Zapopan, hospital municipal.

Su cuerpo fue asegurado en la colonia Las Agujas, cerca de Camino a Nextipac y avenida CUCBA. En las inmediaciones también fue encontrada la motocicleta del presunto asesino, con indicios de haber sido incendiada