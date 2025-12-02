inDrive apuesta por SuperApp

Para la aplicación internacional de transporte, entregas y servicios financieros, inDrive, que opera en más de 60 ciudades en México, el país se ha convertido en uno de los cinco mercados más importantes a nivel global y la primera nación del mundo en lanzar inDrive.Money, su vertical fintech.

Ahora, nos adelantan que la compañía, cuyo director ejecutivo de crecimiento de negocios es Andries Smit, se prepara para evolucionar de una app de viajes hacia un modelo de SuperApp modular de servicios urbanos, con un enfoque centrado en las personas y adaptado a las necesidades locales, buscando ofrecer alternativas más justas, accesibles y transparentes.

Este modelo busca aumentar la retención y el valor de transacción por usuario, replicando los resultados de programas piloto internacionales.

Actualmente, inDrive trabaja en más de 100 proyectos globales basados en IA, que incluyen seguridad, verificación de identidad y prevención de fraude.

Con más de 360 millones de descargas globales y 7 mil millones de transacciones completadas, la compañía busca triplicar sus equipos de atención en el país, expandirse a Colombia y lanzar operaciones en Brasil en 2026, además de desarrollar un motor de recomendaciones publicitarias que fomente la colaboración entre empresas.

Juntos+ transforma el comercio

Coca-Cola FEMSA, bajo la dirección de José Antonio Fernández Garza-Lagüera, desarrolló Juntos+, una plataforma omnicanal que busca transformar la relación comercial entre la empresa y los tenderos en México. Juntos+ combina tecnología con interacción humana, adoptando un modelo conocido como “phygital”, que atiende las necesidades locales y fortalece la economía de barrio.

La plataforma proporciona acceso a información previamente reservada para grandes empresas y coloca a las tiendas de abarrotes en una posición estratégica para tomar decisiones más informadas, reducir riesgos y optimizar su operación. Este enfoque permite que los tenderos no sean desplazados por la digitalización, sino que se beneficien de ella. El desarrollo de Juntos+ responde a una necesidad urgente de fortalecer la colaboración en el comercio, construyendo relaciones más sólidas entre las marcas y quienes interactúan directamente con los consumidores.

LarrainVial nombra líder en México

LarrainVial, una de las principales instituciones financieras de América Latina, nombró a Raúl Morales Bernal como su nuevo Country Head en México, donde la firma ha operado durante los últimos cinco años, destacándose en la distribución de fondos y ETF a inversionistas institucionales.

Con más de 50 mil millones de dólares bajo distribución a nivel regional y la introducción de más de 80 gestoras internacionales a inversionistas institucionales en la última década, LarrainVial ha sido reconocida como una de las 10 mejores distribuidoras de fondos globales en infraestructura por Preqin, siendo el único agente de colocación latinoamericano en este ranking.

Raúl Morales, con más de 25 años de experiencia en instituciones como Credit Suisse, Barclays y Merrill Lynch, será el encargado de fortalecer las áreas de gestión de activos, administración de patrimonios, finanzas corporativas y mercados de capitales de la firma en México.

Ciberseguridad en Pymes

En México, el costo promedio de un ciberataque supera los 100 mil dólares, considerando el rescate de datos, reparación de sistemas y daño a la reputación. Según Delta Protect, cofundada por Santiago Fuentes y Antonio Arellano, este riesgo es crítico para las Pymes, que suelen operar con recursos limitados y políticas de seguridad insuficientes.

Para apoyar a estas empresas, Delta Protect lanzó una Guía Práctica de Ciberseguridad, gratuita y diseñada para mejorar su protección digital. La guía incluye herramientas como una Autoevaluación de Ciberseguridad y un Check List de higiene cibernética, enfocándose en la prevención de ataques, el 90 por ciento de los cuales tienen origen en correos electrónicos o robo de credenciales.

El objetivo es fortalecer la resiliencia de las Pymes mediante prácticas accesibles, capacitación del personal y soluciones escalables. Mientras el aumento de ciberataques en México sigue siendo un desafío, esta iniciativa busca proteger a miles de negocios vulnerables y garantizar su continuidad operativa en un entorno digital cada vez más complejo.