‘Intocable’ es su lugar: Wisin invita a Aleks Syntek a la Universidad del Perreo con beca completa

Wisin le envió un mensaje a Aleks Syntek en medio de la polémica que atraviesa el cantante mexicano. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

En medio de la polémica de Aleks Syntek, el cantante recibió una invitación inesperada de uno de los representantes más importantes del reguetón: Wisin le ofreció una beca completa para estudiar en la Universidad del Perreo.

A través de las redes sociales de la Universidad del Perreo, proyecto impulsado por Wisin, se dio a conocer que Aleks Syntek fue seleccionado para recibir una “beca completa” para cursar estudios en la institución.

La oferta incluye matrícula, acceso a las diferentes cátedras y un lugar reservado en primera fila para la clase magistral del semestre. Entre las materias mencionadas están Perreo Intenso I, II y III, Laboratorio de Flow y Ritmo, además de acceso VIP a una biblioteca dedicada a los bajos y 808.

La propuesta surgió después de las recientes declaraciones de Aleks Syntek durante un concierto donde volvió a cuestionar la popularidad del reguetón y mencionó a diferentes exponentes del género como Karol G.

El intérprete de ‘Intocable’ también cuestionó que otros géneros musicales mexicanos no recibieran el mismo reconocimiento. Entre sus comentarios mencionó una canción de Dani Flow y defendió géneros regionales mexicanos.

“México es huapango, es bolero, el mariachi; recuerden que no somos reguetón”, expresó desde el escenario.

Wisin realizó una invitación a Aleks Syntek para unirse a la Universidad del Perreo. (Foto: Captura)

¿Qué ha dicho Aleks Syntek sobre el reguetón?

Las críticas de Aleks Syntek hacia el reguetón no son nuevas. En 2017, durante una entrevista con Adela Micha, el cantante cuestionó la repetición que, desde su perspectiva, existe en algunas canciones del género y criticó el contenido de determinadas letras.

“¿Por qué el mismo ritmito todos? ¿Por qué la misma letra? ¿Por qué las mismas misoginias y vulgaridades? Hay que variarle”, declaró entonces.

En aquella conversación también dijo que el reguetón le parecía “una música de fuga que no te deja pensar en otra cosa” y, en tono de broma, lanzó la polémica frase: “El reggaetón viene de los simios”.

Posteriormente, Syntek aclaró que no estaba en contra de ningún género musical y explicó que sus críticas estaban dirigidas principalmente al llamado “perreo” y a determinados contenidos.

“No estoy en contra de ningún género musical. Estoy a favor de la libertad de elección”, afirmó. En ese mismo mensaje agregó: “No estoy a favor del perreo, de la denigración de mujer, la pornografía al alcance de los niños, la enajenación”.

El cantante también ha cuestionado que este tipo de música se reproduzca en espacios donde hay menores de edad. En 2022, explicó que cuando hablaba de regular el reguetón no se refería a prohibirlo, sino a establecer restricciones para determinados lugares y horarios.

“Si los reggaetoneros quieren seguir diciendo groserías en todas sus canciones es cosa de ellos”, señaló Aleks Syntek al hablar sobre la música que se reproduce en restaurantes, centros comerciales y otros espacios familiares.

Aleks Syntek criticó al reguetón. (Foto: Cuartoscuro).

Aleks Syntek se disculpa por criticar al reguetón

Aleks Syntek se disculpó por los comentarios realizados contra Dani Flow y a Bad Bunny, tras esto envió una invitación a algún cantante del género para “fumar la pipa de la paz”.

“Les guardo respeto aunque no escuche su música, pero en la música no hay enemigos, es para que no nos peleemos (...) Quiero que me den chance de invitar a alguno para hacer un pop conmigo o yo me voy a trabajar en su disco en algo que hagamos sonar más pop”, mencionó en un live hecho en sus redes sociales.



