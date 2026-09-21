‘Conmigo no te metas’: Paola Rojas reclama a Aleks Syntek por comentario sobre ‘Zague’

Paola Rojas respondió a los comentarios que Aleks Syntek hizo sobre ella y su expareja, Zague. (Fotos: Cuartoscuro.com).

Lo que comenzó como un regaño de Aleks Syntek en el concierto por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez (Ciudad de México) ya se salió de control, pues el músico no ha parado de dar comentarios sobre el tema y uno de ellos molestó a la periodista Paola Rojas.

“Le pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta”, expresó Paola Rojas durante el programa matutino De pisa y corre, luego de que el intérprete de ‘Duele el amor’ mencionó en una transmisión en vivo a su expareja, el exfutbolista Luis Roberto Alves ‘Zague’.

Aleks Syntek protagonizó una polémica durante su concierto por el Grito de Independencia en Benito Juárez. (Cuartoscuro)

“Lamento mucho que haya decidido hacer lo que está haciendo con su carrera y su comunicación. Siempre lo he respetado, me parece que es un gran músico y por eso lamento lo que está pasando por él. Lo lamento también porque sé que tiene familia, yo también tengo familia”, continuó.

Paola Rojas y Zague se divorciaron en 2018, tras la filtración de un video íntimo del exfutbolista. Aleks Syntek hizo referencia lo ocurrido, lo cual causó la reacción de la periodista: “Que no traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia”.

Y luego reiteró: “Insisto, lamento lo que sea que le esté pasando, pero conmigo no te metas, Aleks, porque yo siempre te he respetado, así que sigamos así por favor”.

¿Qué dijo Aleks Syntek de Paola Rojas?

El enojo lo detonó una transmisión en vivo, donde Aleks Syntek se comparó con figuras históricas como Miguel Hidalgo por seguir sus ideales: “Frida Kahlo no necesitó streamings ni likes para ser lo que fue. Miguel Hidalgo no necesitó followers. Sus followers lo siguieron con armas para liberar a México. Eso es tener huevos, no andar diciendo mamadas en las redes sociales”.

El músico continuó con una parodia, cantando como robot y agregó: “Sí, sí estoy desequilibrado mental, estoy loco (...) Arquímedes, Jesucristo, la Virgen de Guadalupe, Benito Juárez estaba loco (...) Los Niños Héroes no era cierto, Hugo Sánchez es español (...) Alex Syntek está loco, ¿quién más? Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague, el ‘Chicharito’ está loco, México está loco, ‘El Chavo del 8’ está loco. Ese es mi nuevo sencillo y lo voy a lanzar en remix".

¿Qué pasó con Aleks Syntek?

El concierto de Aleks Syntek del 15 de septiembre se volvió viral en interminables fragmentos difundidos en redes sociales, donde se le observa recriminar a sus fans por varios temas como pedirle canciones de Juan Gabriel y no ser fans de verdad; además, criticó al reguetón de nuevo.

Internet se llenó de memes, parodias y críticas a su profesionalismo. En historias de Instagram, Aleks Syntek explicó que el regañó comenzó porque desde el escenario vio que algunos asistentes estaban aventando elotes y cervezas: “No hay nada que me moleste más que se violenten a las abuelas y niños. Mi ira fue justificada”, escribió.

El músico incluso amagó con abandonar el país: “México, pronto te dejaré en paz. Te amo, prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa sanación mental y espiritual”.

Aleks Syntek explicó en redes sociales las razones por las que reaccionó contra algunos asistentes durante su presentación. (Foto: Cuartoscuro).

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Syntek afirmó que estaba muy afectado por lo ocurrido: “El grave error mío fue que en lugar de decirle a las autoridades: ‘Oigan, está aquí el zafarrancho’, lo que hice fue bajarme yo como Superman a ponerlos en su lugar y eso estuvo pésimo”.

Además, durante su ‘live’ agregó que ya le pidió disculpas a Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez: “Pues la cagué. Yo creo que no me van a perdonar, nunca me han perdonado. Cualquier cosa que haga y pida perdón, de todos modos no me van a perdonar”.