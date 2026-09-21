Canasta básica sube a 13.34 pesos y ‘ahorca’ bolsillo de mexicanos: ¿Qué alimentos aumentaron su precio?

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 13.34 pesos durante el último mes, al ubicarse en un promedio de 2 mil 141 pesos, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), organismo que advirtió sobre un cierre de año complicado para el bolsillo de los consumidores mexicanos.

La ANPEC señaló que factores como la inflación alimentaria, el incremento en los costos de los energéticos, los apagones, los desastres naturales y la inseguridad podrían generar una mayor presión sobre los precios y el consumo durante los últimos meses del año.

“Hay algunos productos e insumos que se encuentran cada vez bajo mayor presión: maíz, cacao, huevo, café, trigo, arroz, azúcar y aceites vegetales son algunos ejemplos de esto. Retos que se avecinan para los consumidores mexicanos; cuando estos productos se encarecen, tarde o temprano, el golpe termina llegando al bolsillo de la gente de a pie”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

¿Qué alimentos subieron de precio en agosto?

De acuerdo con la ANPEC, los productos que registraron los mayores incrementos durante el último mes fueron:

Cebolla: 38.56 por ciento

38.56 por ciento Naranja: 8.74 por ciento

8.74 por ciento Manzana: 8.47 por ciento

8.47 por ciento Chiles en escabeche: 5.78 por ciento

5.78 por ciento Avena: 5.49 por ciento

El aumento en estos productos se suma a las presiones que enfrenta el consumo de los hogares, particularmente en un contexto en el que los consumidores han comenzado a administrar con mayor cautela sus gastos.

Energéticos presionan los precios de los alimentos

La ANPEC consideró que otro factor estratégico que impacta el consumo nacional es el costo de los energéticos, particularmente ante la necesidad del gobierno federal de incrementar los estímulos fiscales a los combustibles.

Para el periodo del 12 al 18 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció un estímulo fiscal de 51.43 por ciento para la gasolina regular y de 100 por ciento para el diésel.

“Esta acción refleja la inestabilidad que tienen los precios de los energéticos y, consecuentemente, los costos del transporte en las cadenas de abasto y suministro; cuando sube el costo de mover mercancías, aumenta la presión sobre los precios finales de los productos”, advirtió Rivera.

El presidente de la ANPEC agregó que cada vez son más las entidades del país que registran y padecen las consecuencias de los apagones eléctricos.

Para comercios, empresas y consumidores, un sistema eléctrico poco confiable representa pérdidas, interrupciones de actividades, afectaciones a las cadenas de frío y mayores costos de operación, explicó Rivera, al referirse al reciente apagón registrado en el sureste mexicano.

¿En qué estados aumentó más la canasta básica?

La ANPEC informó que Baja California Sur, Campeche, Puebla, Coahuila y Querétaro fueron las cinco entidades donde se registró la mayor variación al alza en los precios de la Canasta Básica Alimentaria.

El organismo señaló que este escenario se combina con una disminución en el gasto de los hogares, tendencia que, de acuerdo con su análisis, continuará durante la segunda mitad del año.

“En la economía de última milla se percibe un consumidor cada vez más cauteloso, que administra, recorta y prioriza sus compras”, advirtió la ANPEC.