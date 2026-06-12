‘Ensalada pero sin jitomate’: Esto cuesta la canasta básica en México 2026

El jitomate y la papa son algunos de los alimentos que elevaron su precio (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO)

El costo de la canasta alimentaria moderó su aumento en mayo, y creció a su menor ritmo en tres meses, pero superó nuevamente la inflación, lo que evidencia que las presiones sobre el poder adquisitivo de las familias más vulnerables persisten.

De acuerdo con el INEGI, el valor de la canasta alimentaria utilizada para calcular las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos aumentó 6.3 por ciento anual en el ámbito urbano y 6.3 por ciento en el rural durante mayo de 2026, tasas que superaron ampliamente la inflación general de 3.9 por ciento.

Los datos muestran que una persona necesitó ingresos mensuales de 2 mil 597 pesos en las ciudades y de mil 960 pesos en zonas rurales para adquirir únicamente la canasta alimentaria mínima. En comparación con mayo de 2025, estos montos representaron aumentos de 168 y 115 pesos, respectivamente.

Para cubrir tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria, los ingresos requeridos ascendieron a 4 mil 930 pesos mensuales en el ámbito urbano y a 3 mil 554 pesos en el rural, con incrementos anuales de 4.5 y 4.4 por ciento.

¿Qué alimentos son los más caros de la canasta básica?

Entre los productos que más contribuyeron al encarecimiento de la canasta alimentaria destacó el jitomate, cuyo precio se disparó 99.2 por ciento anual. También sobresalió la papa, con un incremento de 57.3 por ciento, mientras que los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar aumentaron 6.6 por ciento.

Las cifras reflejan que, pese a la moderación de la inflación, los hogares de menores ingresos continúan enfrentando mayores presiones en el gasto destinado a la alimentación, ya que los productos básicos mantienen aumentos superiores al promedio de la economía y reducen su capacidad de compra.