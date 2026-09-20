¿Vulneran seguridad de Aeroméxico? Gobierno federal alerta de posible filtración de datos personales

Aeroméxico llamó a sus clientes a permanecer atentos a los canales oficiales de la aerolínea.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificó indicios de una posible exposición de datos personales en un sistema que podría estar relacionado con Aeroméxico.

De acuerdo con un comunicado, el monitoreo permitió localizar una publicación en Telegram, difundida el 18 de septiembre de 2026, en la que un usuario ofrece una base de datos supuestamente atribuible a Aeroméxico con más de 15 millones de registros y un peso de 1.10 GB, que incluirían nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y fecha de alta.

El documento refiere que obtuvo una muestra de 100 mil 92 registros con esos mismos campos, entre los que se identificaron nombres de diversas personas, incluidas personas servidoras públicas y figuras públicas.

“Esta autoridad obtuvo una muestra de 100 mil 92 registros con esos mismos campos, entre los que se identificaron nombres de diversas personas, incluidas personas servidoras públicas y figuras públicas”, señala el comunicado.

Detalló también que la inspección se realizará en ejercicio de las facultades de la Secretaría para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, previstas en los artículos 54 y 55 de dicho ordenamiento.

“Esta Secretaría analizará los datos obtenidos durante el monitoreo, para iniciar de oficio una investigación que permita determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas”, agregó este domingo la dependencia.

¿Cuál es la postura de Aeroméxico sobre la presunta exposición de datos personales?

Aeroméxico indicó que inició una investigación exhaustiva para verificar la autenticidad y veracidad de la información, determinar su origen y establecer el alcance de cualquier posible afectación.

“Con base en la información disponible, no hemos identificado exposición de información financiera, datos de tarjetas de pago ni contraseñas de cuentas de nuestros clientes, incluidas las correspondientes a Aeroméxico Rewards. Asimismo, esta situación no ha generado afectación alguna en nuestras operaciones”, agregó Aeroméxico.

La aerolínea dijo que, como medida preventiva y de buenas prácticas de seguridad digital, recomendamos a nuestros clientes mantenerse atentos a correos electrónicos, mensajes o llamadas inusuales que soliciten información personal o financiera.