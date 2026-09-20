El universitario Josúe Hernández es hallado sin vida en Veracruz tras dos semanas desaparecido

Josúe Hernández fue encontrado sin vida trece días después de su desaparición. Era estudiante de la Universidad de Veracruz.

Josué Hernández Cayetano, estudiante de 21 años de la Universidad Veracruzana, reportado como desaparecido desde el 5 de septiembre pasado, en Xalapa, fue localizado sin vida.

Se trata de un estudiante más que es asesinado en México y cuyo caso se suma a otros como el de la estudiante española Claudia Tacoronte, asesinada el sábado 12 de septiembre pasado a las afueras de la Casa de Cultura de Cuautla, Morelos.

Lo último que se supo del estudiante Hernández Cayetano

El pasado sábado 19 de septiembre, a 13 días de su desaparición, Hernández Cayetano fue hallado sin vida. El fue visto por última vez el sábado 5 de septiembre, luego de salir de su domicilio ubicado en Xalapa.

Según los primeros informes, el universitario salió en una camioneta y dejó su celular en su vivienda. Desde entonces era buscado por familiares, amigos y autoridades.

El joven tenía 21 años, era estudiante del programa educativo de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información de la Facultad de Estadística e Informática, región Xalapa.

La Universidad Veracruzana difundió la esquela en la que lamentó el deceso y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

El Centro de Idiomas Xalapa también publicó una esquela acompañada de una fotografía institucional de Josué, en la que expresa su pesar por la muerte del estudiante, además de que desea fortaleza a su familia.

“Desde el Centro de Idiomas Xalapa lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro estudiante Josué Hernández Cayetano. Nos unimos a la pena que embarga a su familia, amistades y seres queridos, expresándoles nuestras más sinceras condolencias y deseándoles fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor”, indicó